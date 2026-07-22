Xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 ở đâu?

ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 24/7 và kéo dài đến ngày 26/8 với sự tham dự của 10 đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, câu hỏi được đông đảo người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 ở đâu.

Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ các trận đấu của ASEAN Cup 2026 sẽ được phát sóng trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và nền tảng FPT Play. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV7, đồng thời xem trực tuyến qua ứng dụng VTVgo và FPT Play trên điện thoại, máy tính, tivi thông minh hoặc các thiết bị có kết nối Internet.

Lịch thi đấu và lịch phát sóng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách, đặc biệt khi Indonesia nổi lên là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất bảng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Timor Leste lúc 20 giờ 30 phút ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore lúc 20 giờ ngày 31/7.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Pakansari của Indonesia trong trận đấu được xem là tâm điểm bảng A. Vòng bảng khép lại bằng cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 7/8.

Theo kế hoạch, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTV, VTVgo và FPT Play, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi hành trình của Quang Hải và các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có hơn một tháng tập trung và rèn quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trải qua chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với ba chiến thắng liên tiếp trước Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC. Sau đó, đội tuyển tiếp tục đánh bại Myanmar 4-0 trong trận giao hữu tổng duyệt.

Những kết quả tích cực giúp ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, kiểm chứng các phương án chiến thuật và tạo sự tự tin trước khi bước vào giải đấu chính thức.

ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASEAn Cup 2026 (Ảnh: Hoài Thương).

Trong khi đó, bảng B cũng rất đáng chú ý với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Thái Lan vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, trong khi Malaysia và Philippines đều sở hữu lực lượng ngày càng chất lượng.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ kết thúc vào ngày 8/8. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào 15 và 16/8, lượt về vào 18 và 19/8. Hai đội thắng sẽ góp mặt ở trận chung kết lượt đi ngày 22/8 và lượt về ngày 26/8.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ ổn định, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Người hâm mộ có thể đồng hành cùng đội tuyển bằng cách theo dõi các trận đấu trên VTV5, VTV7, VTVgo và FPT Play. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.