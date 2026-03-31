Xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở đâu?

Vào lúc 19h hôm nay 31/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu không còn ý nghĩa về mặt chuyên môn khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho một màn so tài thể hiện sự ganh đua quyết liệt giữa hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á.

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra trên sân Thiên Trường. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, cập nhật nhanh nhất hình ảnh và diễn biến của màn so tài này. Ngoài ra, trận đấu cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV7 và các nền tảng của truyền hình FPT Play.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Kết quả thua 0-4 ở lượt đi mang đến tâm trạng buồn với toàn đội và người hâm mộ. Sau phán quyết vừa rồi, chúng tôi được tiếp thêm động lực. Hôm nay, ĐT Việt Nam quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước ĐT Malaysia. Chiến thắng trong trận gặp ĐT Malaysia sắp tới sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở những giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời".