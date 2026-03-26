Xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

Hôm nay 26/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh, trận đấu quốc tế đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Màn so tài ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Truyền hình FPT và kênh VTV7.

Về phần ĐT Bangladesh, HLV Javier Cabrera chia sẻ trước trận đấu: "Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore".

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu tới".

HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.