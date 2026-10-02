Xem trực tiếp Việt Nam vs Pakistan FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 ở đâu?

Vào lúc 16h00 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, ĐT Việt Nam có màn so tài với ĐT Pakistan tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trận đấu cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của truyền hình FPT Play. Quý độc giả có thể xem tại đây.

Nhận định Việt Nam vs Pakistan FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Philippines 1-0 ở trận ra quân sau đó thua ĐT Thái Lan 0-2 và lỡ cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua ĐT Thái Lan cũng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Pakistan đã thua ĐT Thái Lan 0-4 ở ngày ra quân rồi hòa ĐT Philippines 2-2. Đáng chú ý, ĐT Pakistan đã bị ĐT Philippines dẫn trước 2-0 nhưng sau đó gỡ hòa 2-2 nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2.

Hiện tại, ĐT Việt Nam và ĐT Pakistan đều có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng cùng tấm vé vào chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Malaysia. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam nắm quyền tự quyết khi chỉ cần hòa là sẽ đứng nhì bảng B, còn ĐT Pakistan buộc phải thắng trận này và chờ ĐT Philippines không thắng ĐT Thái Lan ở cặp đấu cùng giờ.

Sau diễn biến ở 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn ĐT Pakistan. Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Pakistan hiện đang đứng thứ 198 thế giới và kém ĐT Việt Nam tới gần 100 bậc.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn thuyết phục trước ĐT Pakistan để xua đi nỗi buồn sau trận thua ĐT Thái Lan, đồng thời hướng tới trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

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