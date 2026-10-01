FIFA ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Pakistan khen ngợi Việt Nam

HLV Pakistan khen ngợi ĐT Việt Nam trước trận đấu

ĐT Pakistan thất bại 0-4 trước Thái Lan trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng đã có trận hòa đầy quả cảm 2-2 trước Philippines. Ở trận gặp Philippines, Pakistan bị dẫn trước 2-0, nhưng vẫn có 1 điểm.

Với 1 điểm trong tay, Pakistan đang mơ về một kết quả tích cực trước Việt Nam, để có thể giành vé tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, khi ĐT Việt Nam cũng đang rất khát điểm.

HLV Norberto Solano và học trò quyết giành kết quả tốt trước Việt Nam (Ảnh: FIFA).

Đánh giá về ĐT Việt Nam, HLV Norberto Solano cho biết: “Các bạn có thể thấy Việt Nam đã chơi rất tốt, nhưng bóng đá luôn thay đổi. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt”.

HLV Norberto Solano cho rằng, việc tham dự giải đấu như FIFA ASEAN Cup 2026 giúp đội bóng của ông tích lũy thêm kinh nghiệm. Ông cho biết: “Đối đầu với Việt Nam sẽ là thử thách lớn khách với chúng tôi. Nhưng, như tôi đã nói, chúng tôi muốn thông qua các trận đấu như thế này là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan tại lượt trận thứ 3 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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