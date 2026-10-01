Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

21:42

Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.

Indonesia tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở với Bangladesh và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 9-2, qua đó giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Kịch tính càng được đẩy lên cao khi ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng liên tục ghi bàn trước Singapore.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia chủ động dồn ép và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Bangladesh. Phút 11, Mitchell Lee Baker đệm bóng từ đường căng ngang của Ole Romeny, mở tỷ số. Chín phút sau, Baker tiếp tục lập công với pha giật gót tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Indonesia càng chơi càng áp đảo. Phút 32, Rizky Ridho tung cú dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 3-0. Bangladesh bất ngờ đáp trả ở phút 37 khi Mohammed Shahriar Emon đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Tuy nhiên, Indonesia lập tức tái lập thế dẫn 3 bàn chỉ một phút sau, khi Baker hoàn tất cú hat-trick.

Cuối hiệp một, Indonesia tiếp tục bùng nổ. Baker kiến tạo để Mitchell Lee Baker ghi thêm bàn thắng ở phút 42, trước khi Justin Hubner đánh đầu nâng tỷ số lên 6-1 ở phút bù giờ.

Sau giờ nghỉ, Bangladesh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Indonesia kiểm soát thế trận và chờ thời cơ phản công. Phút 84, Ole Romeny đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi đó, Malaysia liên tục gia tăng cách biệt trước Singapore. Khi Malaysia nâng tỷ số lên 5-0, đội bóng này tạm thời vượt Indonesia trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Indonesia lập tức đáp trả bằng những bàn thắng liên tiếp. Luke Vickery ghi bàn ở phút 90, Kevin Diks nâng tỷ số lên 8-2 ở phút 90+6. Đến phút 90+7, Mitchell Lee Baker ghi bàn ấn định chiến thắng 9-2.

Malaysia cuối cùng thắng Singapore 6-0, nhưng kết quả đó vẫn không đủ. Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, song Indonesia giành ngôi đầu bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết, trong khi Malaysia tranh hạng Ba.