Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.
Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.
Indonesia tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở với Bangladesh và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 9-2, qua đó giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Kịch tính càng được đẩy lên cao khi ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng liên tục ghi bàn trước Singapore.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia chủ động dồn ép và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Bangladesh. Phút 11, Mitchell Lee Baker đệm bóng từ đường căng ngang của Ole Romeny, mở tỷ số. Chín phút sau, Baker tiếp tục lập công với pha giật gót tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.
Indonesia càng chơi càng áp đảo. Phút 32, Rizky Ridho tung cú dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 3-0. Bangladesh bất ngờ đáp trả ở phút 37 khi Mohammed Shahriar Emon đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Tuy nhiên, Indonesia lập tức tái lập thế dẫn 3 bàn chỉ một phút sau, khi Baker hoàn tất cú hat-trick.
Cuối hiệp một, Indonesia tiếp tục bùng nổ. Baker kiến tạo để Mitchell Lee Baker ghi thêm bàn thắng ở phút 42, trước khi Justin Hubner đánh đầu nâng tỷ số lên 6-1 ở phút bù giờ.
Sau giờ nghỉ, Bangladesh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Indonesia kiểm soát thế trận và chờ thời cơ phản công. Phút 84, Ole Romeny đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trong khi đó, Malaysia liên tục gia tăng cách biệt trước Singapore. Khi Malaysia nâng tỷ số lên 5-0, đội bóng này tạm thời vượt Indonesia trong cuộc đua giành vé vào chung kết.
Indonesia lập tức đáp trả bằng những bàn thắng liên tiếp. Luke Vickery ghi bàn ở phút 90, Kevin Diks nâng tỷ số lên 8-2 ở phút 90+6. Đến phút 90+7, Mitchell Lee Baker ghi bàn ấn định chiến thắng 9-2.
Malaysia cuối cùng thắng Singapore 6-0, nhưng kết quả đó vẫn không đủ. Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, song Indonesia giành ngôi đầu bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết, trong khi Malaysia tranh hạng Ba.
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Sau 2 lượt trận, Indonesia đứng thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, kém Malaysia về hiệu số phụ (+2 so với +3). Thầy trò HLV Herdman buộc phải thắng đậm Bangladesh và chờ Malaysia mất điểm trước Singapore nếu muốn vươn lên dẫn đầu bảng, qua đó giành vé vào chung kết.
Indonesia đang thể hiện quyết tâm vô địch giải đấu trên sân nhà khi triệu tập lực lượng mạnh. Đội bóng xứ Vạn đảo thậm chí sử dụng đội hình gồm toàn bộ cầu thủ mang hai dòng máu.
Ở trận ra quân, Indonesia đánh bại Singapore 2-0 trước khi hòa Malaysia trong thế thiếu người. Kết quả này khiến Indonesia đứng sau Malaysia nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Để tạo lợi thế về hiệu số, Kevin Diks và các đồng đội cần ghi càng nhiều bàn càng tốt vào lưới Bangladesh.
Nhiệm vụ này được đánh giá khả thi khi Bangladesh đang đứng cuối bảng và sở hữu lực lượng hạn chế hơn Indonesia. Tuy nhiên, hàng công Indonesia cần cải thiện khả năng dứt điểm. Sau hai trận, đội bóng xứ Vạn đảo mới ghi được hai bàn.
Indonesia nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về lực lượng, đội bóng của HLV Herdman có thể duy trì sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.
Bên cạnh việc giành trọn 3 điểm, Indonesia phải chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore. Nếu Malaysia không thắng, một chiến thắng với cách biệt lớn trước Bangladesh có thể giúp Indonesia chiếm ngôi đầu bảng A và giành quyền vào chung kết.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia dâng cao đội hình, ép sân Bangladesh để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội khách đang phòng ngự rất tập trung.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng cho Shuki Itofusa lại hơi mạnh nên bị hậu vệ đội chủ nhà cắt bóng thành công.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, Shuki Itofusa tạt bóng vào vòng cấm địa Indonesia, nhưng bị hậu vệ đối phương phá ngược trở lại. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! Indonesia tấn công bên cánh phải, nhưng pha đi bóng của Kevin Diks lại quá lộ nên đã bị hậu vệ đối phương dễ dàng hóa giải.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước Singapore.
11': VÀO VÀO VÀO !!! Mitchell Lee Baecker đệm bóng tinh tế từ pha căng ngang của Ole Romeny ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Như vậy, sau liên tiếp những pha hãm thành, chủ nhà Indonesia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
15': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Indonesia thi đấu hưng phấn, đội bóng này đang tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Bangladesh, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai.
18': Indonesia đang đá nửa sân, dồn ép Bangladesh lùi rất sâu về phần sân nhà, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn chưa có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
19': NGUY HIỂM !!! Bangladesh phản công nhanh bên cánh trái, nhưng đường chuyền cuối cùng của đội khách lại đi không thuận lợi nên đã bị hậu vệ đối phương hóa giải thành công.
20': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, Mitchell Lee Baker có pha giật gót thông minh đánh bại hậu vệ và thủ môn Bangladesh nâng tỉ số lên 2-0.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trước Singapore ở phút 25. Cuộc đua giành vé vào chung kết giữa Malaysia với Singapore đang rất hấp dẫn.
27': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, bóng được Shuki Itofusa tạt vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ Indonesia dễ dàng phá bóng thành công. Đội khách đang nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa có được thế trận tốt.
28': SÚT XA !!! Ragnar Oratmangoen có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Indonesia được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm Bangladesh, nhưng hậu vệ đội khách đã thi đấu tập trung.
32': VÀO VÀO VÀO !!! Indonesia tấn công dồn dập, sau nhiều pha ban bật xé toang hàng thủ đối phương, Rizky Ridho có cơ hội trong vòng cấm địa, hậu vệ này tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 3-0.
37': VÀO VÀO VÀO !!! Bangladesh tấn công bên cánh trái, Shuki Itofusa đi bóng sát vòng cấm địa rồi chuyền rất hay để Mohammed Shahriar Emon đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3.
38': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay sau khi bị thủng lưới, Indonesia đã lập tức có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1. Mitchell Lee Baker đệm bóng cận thành sau đường căng ngang như đặt của Ole Romeny
42': VÀO VÀO VÀO !!! Trước sức ép khủng khiếp từ Indonesia, Bangladesh tiếp tục để thủng lưới. Mitchell Lee Baker đánh đầu hiểm hóc từ pha tạt bóng của đồng đội, nâng tỉ số lên 5-1.
45': KHÔNG VÀO !!! Joey Pelupessy có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Mehedi Hasan Srabon đã đấm bóng cứu thua chịu phạt góc.
45+1': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, bóng được tạt vào vòng cấm địa để Justin Hubner đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 6-1.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Indonesia tạm dẫn 6-1 Bangladesh. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia tạm dẫn 2-0 Singapore.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': Ngay ở những phút đầu hiệp 2, Bangladesh đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn ở những tình huống bóng 1/3 sân đối phương.
49': KHÔNG CÓ 11M !!! Ole Romeny bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa, nhưng trọng tài xác định không có phạt đền.
51': PHẠT GÓC !!! Bangladesh đá phạt góc bên cánh phải, Jamal Bhuiyan tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự Indonesia.
53': Nếu tỉ số hai trận đấu của bảng A được giữ nguyên tới hết trận thì Indonesia là đội sẽ giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.
58': Mặc dù bị dẫn sâu, nhưng các cầu thủ Bangladesh vẫn đang thi đấu rất quyết tâm, không hề buông xuôi. Đội khách liên tục áp sát, vào bóng quyết liệt để hạn chế không gian chơi bóng của đội chủ nhà.
60': PHẠT GÓC !!! Indonesia được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp, bóng được treo rất khó chịu vào vòng cấm địa đối phương, nhưng hàng thủ đội khách vẫn hóa giải thành công.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 trước Singapore.
66': SÚT XA !!! Joey Pelupessy có bóng trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căn từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Bangladesh.
73': Ít phút vừa qua, Indonesia chủ động chơi chậm, chờ đối thủ mắc sai lầm và tung đòn trừng phạt. Với cách biệt 5 bàn, Indonesia vẫn đang nắm trong tay tấm vé vào chung kết.
CẬP NHẬT !!! Malaysia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 trước Singapore.
76': PHẠT GÓC !!! Indonesia đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa khiến hàng thủ Bangladesh vất vả cản phá.
80': PHẠT GÓC !!! Indonesia đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Bangladesh đã phá bóng giải nguy thành công.
84': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Ole Romeny đã đưa được bóng vào lưới Bangladesh, nhưng trọng tài xác định cầu thủ đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
CẬP NHẬT !!! Malaysia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 86. Với kết quả này, Malaysia sẽ giật vé vào chung kết của FIFA ASEAN Cup 2026.
90': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bangladesh tấn công bên cánh phải, nhưng Rakib Hossain lại căng ngang không tốt.
90': VÀO VÀO VÀO !!! Indonesia tấn công bên cánh trái, Ole Romeny căng ngang như đặt để Luke Vickery ghi bàn nâng tỉ số lên 7-1 cho Indonesia.
90+2': VÀO VÀO VÀO !!! Sau khi nhận bàn thua, Bangladesh bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-7 do công của Farhaan Ali Wahid.
CẬP NHẬT !!! Malaysia có bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0 trước Singapore.
90+6': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Indonesia có bàn thắng nâng tỉ số lên 8-2 khi Kevin Diks đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 8-2.
90+7': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Ole Romeny căng ngang để Mitchell Lee Baker đệm bóng cận thành để ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 9-2.
HẾT GIỜ !!! Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để biến trận thắng 6-0 của Malaysia trước Singapore trở nên vô nghĩa. Bởi hai đội bóng cùng 7 điểm, nhưng Indonesia đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Đối thủ của Indonesia trong trận chung kết là Thái Lan còn Malaysia sẽ tranh hạng Ba.
Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 1/10.
Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.