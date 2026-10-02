Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10: Việt Nam gặp Pakistan

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận đấu của bảng B, nơi ĐT Việt Nam so tài với ĐT Pakistan và ĐT Thái Lan gặp ĐT Philippines.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan diễn ra vào lúc 16h00 hôm nay 2/10. Ở cuộc so tài này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn, nhưng không được phép chủ quan, bởi Pakistan vừa có trận hòa ấn tượng trước Philippines.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Norberto Solano của Pakistan cho thấy rõ sự quyết tâm, ông nói: “Các bạn có thể thấy Việt Nam đã chơi rất tốt, nhưng bóng đá luôn thay đổi. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt”.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 còn có trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 16h00. Ở trận này, Thái Lan khả năng cao xoay tua đội hình vì đã giành vé vào chung kết.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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