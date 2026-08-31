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Xuân Son và Văn Vĩ nhận thưởng lớn sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 08:16, 31/08/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ nhận thưởng lớn sau khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam khép lại hành trình ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch đầy thuyết phục, mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ. Thành công này có dấu ấn đậm nét của nhiều cá nhân, trong đó nổi bật có bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ.

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Xuân Son và Văn Vĩ nhận thưởng lớn sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: CLB Nam Định)

Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang Sik. Xuân Son là mũi nhọn chủ lực trên hàng công, trong khi Văn Vĩ đảm nhiệm hành lang trái với sự ổn định và bền bỉ.

Trong suốt giải đấu, Xuân Son thể hiện phong độ ấn tượng với khả năng ghi bàn sắc bén. Tiền đạo 29 tuổi đóng góp 5 bàn thắng cho ĐT Việt Nam, qua đó cùng Đình Bắc chia sẻ danh hiệu đồng Vua phá lưới.

Trong khi, Văn Vĩ góp phần quan trọng vào sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Những tình huống lên công về thủ nhịp nhàng của hậu vệ này giúp ĐT Việt Nam duy trì sự cân bằng trong lối chơi.

Ghi nhận những đóng góp nổi bật đó, tập đoàn Xuân Thiện đã quyết định trao thưởng cho hai cầu thủ. Mỗi người nhận số tiền 500 triệu đồng như một sự động viên xứng đáng sau hành trình đáng nhớ.

Sau thành công cùng ĐT Việt Nam, cả hai được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ khi trở lại cấp CLB. Nam Định cũng đặt niềm tin vào những trụ cột này trong các mục tiêu sắp tới.

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