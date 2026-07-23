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CLB Nam Định "nổ bom tấn" Việt kiều Mỹ trong đêm

Thứ Năm, 23:01, 23/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB Nam Định công bố bản hợp đồng Việt kiều Mỹ vào tối muộn ngày 23/7.

Tối muộn 23/7, CLB Nam Định tiếp tục khiến thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 dậy sóng khi công bố tân binh Việt kiều Tyler James Thai Crawford. Thương vụ này diễn ra chỉ ít ngày sau khi đội bóng thành Nam ra mắt hậu vệ Việt kiều Mỹ Reece Minh-Kai.

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Tyler James Thai Crawford ra mắt CLB Nam Định. (Ảnh: CLB Nam Định)

Trong thông báo chính thức, đội chủ sân Thiên Trường gửi lời chào mừng đến Tyler Crawford như một thành viên mới của đại gia đình. Động thái liên tiếp chiêu mộ cầu thủ Việt kiều cho thấy tham vọng làm mới lực lượng của nhà cựu vương V-League.

Tyler James Thai Crawford sinh năm 2004 và có mẹ là người Việt Nam. Tyler Crawford được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tư duy chơi bóng hiện đại. Hậu vệ cánh trái này gây ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng tự tin cùng những pha xử lý linh hoạt.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Crawford còn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công hiệu quả. Những quả tạt bóng chính xác từ hành lang trái hứa hẹn sẽ trở thành vũ khí đáng chú ý của Nam Định.

Trước khi đến Việt Nam, cầu thủ này đã trải qua quá trình đào tạo bài bản tại Canada và Mỹ. Môi trường bóng đá Bắc Mỹ giúp anh phát triển về thể lực, tốc độ và tính kỷ luật chiến thuật.

Gia nhập Nam Định được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Crawford khi lần đầu thi đấu tại V-League. Với sức trẻ và khát khao khẳng định bản thân, Tyler Crawford nhận được nhiều kỳ vọng từ ban huấn luyện.

PV/VOV.VN
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