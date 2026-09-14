English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Zverev vô địch giải quần vợt US Open, thành công nhất các giải Grand Slam 2026

Thứ Hai, 08:29, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Zverev trở thành tay vợt có thành tích tốt nhất tại các giải Grand Slam của thế giới quần vợt nam năm 2026 sau khi đăng quang ở US Open vào rạng sáng nay.

Trận chung kết đơn nam giải quần vợt US Open 2026 diễn ra rạng sáng 14/9 giữa Zverev và Shelton của nước chủ nhà Mỹ. Tay vợt chủ nhà trong lần đầu dự chung kết một giải Grand Slam đã khởi động trận đấu rất không tốt khi mất break ngay game đầu tiên vì một lỗi kép.

zverev vo dich giai quan vot us open, thanh cong nhat cac giai grand slam 2026 hinh anh 1
Zverev vô địch nội dung đơn nam US Open 2026. (Ảnh: Reuters). 

Trong một trận đấu lớn, chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến tay vợt bị thất thế phải trả giá và việc mất break ngay đầu trận đã khiến Shelton thua set 1 với tỷ số 3-6.

Ở set 2, Shelton chơi tốt hơn nhiều và ở một số tình huống điểm nhạy cảm, anh đã kịp hóa giải nguy hiểm và đưa set đấu vào loạt tie-break. Tại loạt đánh này, Zverev đã thể hiện đẳng cấp vượt trội với chuỗi lên điểm 5-0 trước khi thắng 7-2 để kết thúc set 2 với tỷ số 7-6.

Ở thế không còn gì để mất, Shelton chơi set 3 bùng nổ với những cú đánh nhanh, chuẩn xác, tận dụng sự xuống sức của Zverev để thắng 7-5.

Thế nhưng đó là tất cả những gì tay vợt sinh năm 2002 làm được ở trận này. Anh lại mắc sai lầm khi để mất game giao bóng ở set 4 và sau đó mất kiểm soát trước khi thua 2-6 trong set quyết định.

Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, Alexander Zverev lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp.

Trong năm nay, tay vợt người Đức là VĐV nam thành công nhất thế giới tại các giải Grand Slam khi anh có 3 lần vào chung kết và 2 lần chiến thắng để có được chức vô địch.

Trước đó tại nội dung đơn nữ, Elena Rybvakina đăng quang chức vô địch sau khi đánh bại Aryna Sabalenka ở chung kết với các điểm số 6–4, 5–7, 6–2.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hôm nay khởi tranh giải quần vợt US Open 2026
Hôm nay khởi tranh giải quần vợt US Open 2026

VOV.VN - Hôm nay (30/8) khởi tranh giải quần vợt US Open 2026, một trong những giải Grand Slam lớn nhất trong năm.

Hôm nay khởi tranh giải quần vợt US Open 2026

Hôm nay khởi tranh giải quần vợt US Open 2026

VOV.VN - Hôm nay (30/8) khởi tranh giải quần vợt US Open 2026, một trong những giải Grand Slam lớn nhất trong năm.

Alcaraz đánh bại Sinner, đăng quang ngôi vô địch đơn nam US Open 2025
Alcaraz đánh bại Sinner, đăng quang ngôi vô địch đơn nam US Open 2025

VOV.VN - Alcaraz đánh bại Sinner 3-1 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt US Open 2025.

Alcaraz đánh bại Sinner, đăng quang ngôi vô địch đơn nam US Open 2025

Alcaraz đánh bại Sinner, đăng quang ngôi vô địch đơn nam US Open 2025

VOV.VN - Alcaraz đánh bại Sinner 3-1 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt US Open 2025.

Khởi tranh giải quần vợt US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu
Khởi tranh giải quần vợt US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu

VOV.VN - Giải quần vợt US Open 2025 khởi tranh, Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu khi tham gia thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Khởi tranh giải quần vợt US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu

Khởi tranh giải quần vợt US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu

VOV.VN - Giải quần vợt US Open 2025 khởi tranh, Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu khi tham gia thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Jannik Sinner vô địch đơn nam US Open 2024 sau chiến thắng thuyết phục
Jannik Sinner vô địch đơn nam US Open 2024 sau chiến thắng thuyết phục

VOV.VN - Giành chiến thắng thuyết phục trước Taylor Fritz trong trận chung kết, Jannik Sinner đăng quang vô địch đơn nam US Open 2024.

Jannik Sinner vô địch đơn nam US Open 2024 sau chiến thắng thuyết phục

Jannik Sinner vô địch đơn nam US Open 2024 sau chiến thắng thuyết phục

VOV.VN - Giành chiến thắng thuyết phục trước Taylor Fritz trong trận chung kết, Jannik Sinner đăng quang vô địch đơn nam US Open 2024.

Tay vợt Belarus vô địch US Open 2024
Tay vợt Belarus vô địch US Open 2024

VOV.VN - Tay vợt người Belarus - Aryna Sabalenka đăng quang chức vô địch đơn nữ giải quần vợt US Open 2024 sau trận chung kết hấp dẫn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Tay vợt Belarus vô địch US Open 2024

Tay vợt Belarus vô địch US Open 2024

VOV.VN - Tay vợt người Belarus - Aryna Sabalenka đăng quang chức vô địch đơn nữ giải quần vợt US Open 2024 sau trận chung kết hấp dẫn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế