Zverev vô địch giải quần vợt US Open, thành công nhất các giải Grand Slam 2026

Trận chung kết đơn nam giải quần vợt US Open 2026 diễn ra rạng sáng 14/9 giữa Zverev và Shelton của nước chủ nhà Mỹ. Tay vợt chủ nhà trong lần đầu dự chung kết một giải Grand Slam đã khởi động trận đấu rất không tốt khi mất break ngay game đầu tiên vì một lỗi kép.

Zverev vô địch nội dung đơn nam US Open 2026. (Ảnh: Reuters).

Trong một trận đấu lớn, chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến tay vợt bị thất thế phải trả giá và việc mất break ngay đầu trận đã khiến Shelton thua set 1 với tỷ số 3-6.

Ở set 2, Shelton chơi tốt hơn nhiều và ở một số tình huống điểm nhạy cảm, anh đã kịp hóa giải nguy hiểm và đưa set đấu vào loạt tie-break. Tại loạt đánh này, Zverev đã thể hiện đẳng cấp vượt trội với chuỗi lên điểm 5-0 trước khi thắng 7-2 để kết thúc set 2 với tỷ số 7-6.

Ở thế không còn gì để mất, Shelton chơi set 3 bùng nổ với những cú đánh nhanh, chuẩn xác, tận dụng sự xuống sức của Zverev để thắng 7-5.

Thế nhưng đó là tất cả những gì tay vợt sinh năm 2002 làm được ở trận này. Anh lại mắc sai lầm khi để mất game giao bóng ở set 4 và sau đó mất kiểm soát trước khi thua 2-6 trong set quyết định.

Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, Alexander Zverev lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp.

Trong năm nay, tay vợt người Đức là VĐV nam thành công nhất thế giới tại các giải Grand Slam khi anh có 3 lần vào chung kết và 2 lần chiến thắng để có được chức vô địch.

Trước đó tại nội dung đơn nữ, Elena Rybvakina đăng quang chức vô địch sau khi đánh bại Aryna Sabalenka ở chung kết với các điểm số 6–4, 5–7, 6–2.