English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pickleball Việt Nam đứt chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Asia Tour 2026

Chủ Nhật, 21:23, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pickleball Việt Nam đứt chuỗi thành tích giành huy chương ở các chặng PPA Asia Tour 2026 khi không có tay vợt nào bước lên bục nhận giải ở chặng Kuala Lumpur Cup tại Malaysia.

Tại Kuala Lumpur Cup 2026, pickleball Việt Nam thiếu vắng 2 ngôi sao hàng đầu khi Trương Vinh Hiển đang phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe còn Lý Hoàng Nam không tham dự. Trong khi đó, các tay vợt Việt Nam như Đỗ Minh Quân, Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Huỳnh Trần hay Sophia Phương Anh đều không tiến sâu.

Trước đó, pickleball Việt Nam đã có huy chương ở tất cả các chặng của PPA Asia Tour 2026 và có huy chương ở cả 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ trong mùa giải này.

pickleball viet nam dut chuoi thanh tich an tuong o ppa asia tour 2026 hinh anh 1
Tay vợt Việt kiều Alix Trương cùng Jessie Irvine vô địch nội dung đôi nữ tại Kuala Lumpur Cup 2026. (Ảnh: PPA Asia Tour)

Tính từ đầu mùa giải PPA Tour Asia 2026, Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam chặng Hanoi Cup. Trương Vinh Hiển vô địch và Nguyễn Hùng Anh giành hạng ba ở nội dung đơn nam chặng Kuala Lumpur Open. Hồ Thị Trúc Tâm lập cú đúp á quân đơn nữ và đôi nữ chặng Macao Open. Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam chặng Beijing Open. Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ chặng Tokyo Open. Trương Vinh Hiển giành ngôi á quân Singapore Open.

Khi chặng đấu của PPA Tour Asia 2026 trở lại Việt Nam, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chức vô địch nội dung đôi nam Ho Chi Minh City Open. Ngoài ra, Trương Vinh Hiển còn giành hạng ba nội dung đơn nam trên sân nhà.

Trong chặng đấu ngay trước Kuala Lumpur Cup, Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần đã giành HCV nội dung đôi nữ, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần giành HCB nội dung đôi nam nữ và Trương Vinh Hiển giành HCB nội dung đơn nam.

Sau các trận chung kết diễn ra ngày 13/9, Kuala Lumpur Cup 2026 đã xác định được các nhà vô địch gồm: Tama Shimabukuro ở nội dung đơn nam, Kaitlyn Christian ở nội dung đơn nữ, Gabriel Tardio - Noe Khlif ở nội dung đôi nam, Gabriel Tardio - Jessie Irvine ở nội dung đôi nam nữ. Đáng chú ý tay vợt Việt kiều Mỹ Alix Trương đã cùng Jessie Irvine lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nữ.

Xem PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB Pickleball CAND: Bệ phóng nòng cốt đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm World Cup
CLB Pickleball CAND: Bệ phóng nòng cốt đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm World Cup

VOV.VN - Những thành tích ấn tượng của Pickleball Việt Nam tại World Cup 2026 có dấu ấn đậm nét của CLB Pickleball Công an nhân dân, với lực lượng góp mặt từ đội Kids, Junior đến nội dung Open.

CLB Pickleball CAND: Bệ phóng nòng cốt đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm World Cup

CLB Pickleball CAND: Bệ phóng nòng cốt đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm World Cup

VOV.VN - Những thành tích ấn tượng của Pickleball Việt Nam tại World Cup 2026 có dấu ấn đậm nét của CLB Pickleball Công an nhân dân, với lực lượng góp mặt từ đội Kids, Junior đến nội dung Open.

Bí kíp để thực hiện Combo Shake & Bake hiệu quả trong Pickleball
Bí kíp để thực hiện Combo Shake & Bake hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn thực hiện Combo Shake & Bake trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là bí kíp quan trọng giúp người chơi tối ưu cú đánh thứ 3 và thứ 5, tạo lợi thế và gia tăng cơ hội ghi điểm hiệu quả khi thi đấu.

Bí kíp để thực hiện Combo Shake & Bake hiệu quả trong Pickleball

Bí kíp để thực hiện Combo Shake & Bake hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn thực hiện Combo Shake & Bake trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là bí kíp quan trọng giúp người chơi tối ưu cú đánh thứ 3 và thứ 5, tạo lợi thế và gia tăng cơ hội ghi điểm hiệu quả khi thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam về nhì tại Pickleball World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam về nhì tại Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam về nhì ở tại Pickleball World Cup 2026 sau khi thua Đội tuyển Mỹ 0-4 trong trận chung kết hạng mục đồng đội Quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam về nhì tại Pickleball World Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam về nhì tại Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam về nhì ở tại Pickleball World Cup 2026 sau khi thua Đội tuyển Mỹ 0-4 trong trận chung kết hạng mục đồng đội Quốc gia.

Thắng ngược Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026
Thắng ngược Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam vô địch nội dung đơn nam tại Pickleball World Cup 2026 sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Phúc Huỳnh trong trận chung kết.

Thắng ngược Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026

Thắng ngược Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam vô địch nội dung đơn nam tại Pickleball World Cup 2026 sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Phúc Huỳnh trong trận chung kết.

Pickleball Việt Nam có chiến tích lịch sử tại PPA Tour Asia
Pickleball Việt Nam có chiến tích lịch sử tại PPA Tour Asia

VOV.VN - Pickleball Việt Nam lần đầu tiên có HCV ở một nội dung nữ trong hệ thống PPA Tour Asia khi Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần vô địch đôi nữ chặng Shenzen Open 2026.

Pickleball Việt Nam có chiến tích lịch sử tại PPA Tour Asia

Pickleball Việt Nam có chiến tích lịch sử tại PPA Tour Asia

VOV.VN - Pickleball Việt Nam lần đầu tiên có HCV ở một nội dung nữ trong hệ thống PPA Tour Asia khi Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần vô địch đôi nữ chặng Shenzen Open 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế