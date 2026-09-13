Pickleball Việt Nam đứt chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Asia Tour 2026

Tại Kuala Lumpur Cup 2026, pickleball Việt Nam thiếu vắng 2 ngôi sao hàng đầu khi Trương Vinh Hiển đang phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe còn Lý Hoàng Nam không tham dự. Trong khi đó, các tay vợt Việt Nam như Đỗ Minh Quân, Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Huỳnh Trần hay Sophia Phương Anh đều không tiến sâu.

Trước đó, pickleball Việt Nam đã có huy chương ở tất cả các chặng của PPA Asia Tour 2026 và có huy chương ở cả 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ trong mùa giải này.

Tay vợt Việt kiều Alix Trương cùng Jessie Irvine vô địch nội dung đôi nữ tại Kuala Lumpur Cup 2026. (Ảnh: PPA Asia Tour)

Tính từ đầu mùa giải PPA Tour Asia 2026, Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam chặng Hanoi Cup. Trương Vinh Hiển vô địch và Nguyễn Hùng Anh giành hạng ba ở nội dung đơn nam chặng Kuala Lumpur Open. Hồ Thị Trúc Tâm lập cú đúp á quân đơn nữ và đôi nữ chặng Macao Open. Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam chặng Beijing Open. Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ chặng Tokyo Open. Trương Vinh Hiển giành ngôi á quân Singapore Open.

Khi chặng đấu của PPA Tour Asia 2026 trở lại Việt Nam, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chức vô địch nội dung đôi nam Ho Chi Minh City Open. Ngoài ra, Trương Vinh Hiển còn giành hạng ba nội dung đơn nam trên sân nhà.

Trong chặng đấu ngay trước Kuala Lumpur Cup, Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần đã giành HCV nội dung đôi nữ, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần giành HCB nội dung đôi nam nữ và Trương Vinh Hiển giành HCB nội dung đơn nam.

Sau các trận chung kết diễn ra ngày 13/9, Kuala Lumpur Cup 2026 đã xác định được các nhà vô địch gồm: Tama Shimabukuro ở nội dung đơn nam, Kaitlyn Christian ở nội dung đơn nữ, Gabriel Tardio - Noe Khlif ở nội dung đôi nam, Gabriel Tardio - Jessie Irvine ở nội dung đôi nam nữ. Đáng chú ý tay vợt Việt kiều Mỹ Alix Trương đã cùng Jessie Irvine lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nữ.

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