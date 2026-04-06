Bảo Tín Minh Châu thông tin về hoạt động và lãnh đạo công ty

Bảo Tín Minh Châu cho biết, công ty đang phối hợp đầy đủ và nghiêm túc, cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, thông suốt. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, đồng thời công ty đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

Công ty khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Toàn bộ sản phẩm vàng, bạc, đá quý của Bảo Tín Minh Châu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Bảo Tín Minh Châu cam kết sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, sẽ khắc phục và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định pháp luật, hướng tới ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đóng góp vào ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đồng thời đảm bảo việc làm cho người lao động.



Khởi tố cựu lãnh đạo công ty Bảo Tín Minh Châu - ông Vũ Minh Châu VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.