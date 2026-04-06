Bảo Tín Minh Châu thông tin về hoạt động và lãnh đạo công ty

Thứ Hai, 18:18, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau quyết định khởi tố vụ án và 04 bị can tại Bảo Tín Minh Châu, đại diện doanh nghiệp cho biết các cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa bình thường. Doanh nghiệp cho hay, mọi giao dịch tại hệ thống cửa hàng vẫn thông suốt, chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng vẫn được đảm bảo.

Bảo Tín Minh Châu cho biết, công ty đang phối hợp đầy đủ và nghiêm túc, cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, thông suốt. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, đồng thời công ty đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

bao tin minh chau thong tin ve hoat dong va lanh dao cong ty hinh anh 1

Công ty khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Toàn bộ sản phẩm vàng, bạc, đá quý của Bảo Tín Minh Châu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Bảo Tín Minh Châu cam kết sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, sẽ khắc phục và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định pháp luật, hướng tới ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đóng góp vào ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đồng thời đảm bảo việc làm cho người lao động.
 

 

Ánh Phương/VOV.VN
Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an bất ngờ xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh

VOV.VN - Trước thông tin lan truyền về việc các cửa hàng tạm ngừng hoạt động, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng. Doanh nghiệp khẳng định chỉ tạm dừng để phối hợp xác minh và sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 12h ngày 26/3.

VOV.VN - Trước thông tin lan truyền về việc các cửa hàng tạm ngừng hoạt động, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng. Doanh nghiệp khẳng định chỉ tạm dừng để phối hợp xác minh và sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 12h ngày 26/3.

Nóng 24h ngày 26/3: Sau chuyển hồ sơ, công an làm việc tại Bảo Tín Minh Châu

VOV.VN - Sau khi hồ sơ vi phạm bị chuyển sang Bộ Công an, chiều 25/3, loạt cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa khi lực lượng công an xuất hiện khám xét, thu giữ tài liệu. Động thái này diễn ra sau kết luận thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, khiến nhiều khách hàng ngỡ ngàng phải rời đi

