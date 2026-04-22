中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

Thứ Tư, 16:31, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate.

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate (Địa chỉ trụ sở chính: 177 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Không công bố thông tin, Công ty Quản lý Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate không công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: xử phạt xử phạt vi phạm hành chính vi phạm chứng khoán thị trường chứng khoán Không công bố thông tin Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).

"Ém thông tin", Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá