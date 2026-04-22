Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate (Địa chỉ trụ sở chính: 177 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Không công bố thông tin, Công ty Quản lý Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate không công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.