Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

Thứ Hai, 11:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Cà phê trứng Việt Nam kết hợp với hoa hồng và mật ong Vân Nam, đó là phần trình diễn của chị Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập công ty Phin Coffee Class của Việt Nam, tại sự kiện giao lưu với chủ đề “Thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết: Vân Nam-Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang” tổ chức mới đây ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đây là một hoạt động của địa phương nhân Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đưa cà phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và sự giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

ca phe - cau noi hop tac viet nam-van nam, trung quoc hinh anh 1
Chị Nguyễn Thị Thu Cúc giới thiệu cách làm cà phê trứng

Nói về ý tưởng giới thiệu cà phê trứng, chị Thu Cúc cho biết: “Tôi làm cà phê trứng kết hợp thêm với mật ong và hoa hồng của Vân Nam, để tạo nên một cây cầu nhỏ hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam. Đồng thời, thông qua ly cà phê này, mong muốn các bạn trẻ Trung Quốc đến Việt Nam để thưởng thức không chỉ cà phê trứng, mà còn nhiều loại cà phê khác, như cà phê muối, cà phê dừa”.

Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam khẳng định: “Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu toàn cầu. Sản lượng cà phê trong nước của chúng tôi còn rất lâu mới đáp ứng được nhu cầu nội địa. Do vậy, tôi cho rằng, chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện, như giao thương, trao đổi nhân sự, tổ chức các hoạt động chuyên môn như các cuộc thi hay đào tạo nguồn nhân lực...”.

ca phe - cau noi hop tac viet nam-van nam, trung quoc hinh anh 2
Anh Nguyễn Bảo Huy (áo đỏ), chuyên gia về kiểm soát chất lượng cà phê của Công ty Acom Việt Nam, giới thiệu về văn hóa cà phê phin và doanh nhân trẻ Lưu Hải Phong chia sẻ về hành trình cà phê Vân Nam vươn ra thế giới tại buổi giao lưu.

Ông Phong cho rằng, cà phê có thể kết nối những nền văn hóa khác biệt và mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Mặc dù Việt Nam chủ yếu sản xuất Robusta, trong khi Vân Nam trồng Arabica, nhưng hiện nay nhiều sản phẩm cà phê Vân Nam vẫn cần đến nguồn cà phê Việt Nam, do vậy hai bên đang đứng trước cơ hội hợp tác và phát triển chung.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Bảo Huy - đại diện Công ty Acom Việt Nam thuộc tập đoàn Ecom Thụy Sĩ - đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Anh cho biết, Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam với mức tăng trưởng đáng kể qua từng năm. Trong giai đoạn tới, hai bên có thể triển khai hợp tác trên nhiều khía cạnh như phát triển bền vững, văn hóa cà phê, du lịch cà phê...

Cụ thể, hai bên có thể hợp tác để tạo ra các giống có khả năng chống chịu khí hậu, kết hợp các thế mạnh để cùng nhau dẫn đầu châu Á về thực hành canh tác cà phê tái sinh.

Về mặt trao đổi văn hóa, hai bên có thể thiết kế những tuyến du lịch cà phê nối Tây Nguyên của Việt Nam với vùng trà và cà phê của Vân Nam, nhằm tôn vinh di sản chung và giới thiệu đến người tiêu dùng toàn cầu về sự xuất sắc của cà phê châu Á.

Về mặt thị trường, hai bên có tiềm năng rất lớn trong việc cùng phát triển các sản phẩm kết hợp các đặc tính mạnh mẽ của cà phê mỗi bên, để tạo ra bản sắc cà phê châu Á độc đáo.

Bên cạnh đó, hai bên cũng có thể thúc đẩy các chương trình đào tạo song phương từ nông dân đến barista, nhằm nâng cao chất lượng và định vị cà phê Việt Nam và Vân Nam như một động lực cho sự phát triển bền vững, phong phú về văn hóa và đổi mới sáng tạo trên thị trường cà phê thế giới.

ca phe - cau noi hop tac viet nam-van nam, trung quoc hinh anh 3
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu thưởng thức cà phê trứng của Việt Nam

Tuy nhiên, anh Huy cũng chỉ ra một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế của cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có Vân Nam. Anh Huy nhấn mạnh: “Quảng bá cà phê Việt Nam tại Trung Quốc hiện còn hạn chế, thiếu các quán cà phê đậm chất Việt Nam hay sự hiện diện của các công ty rang xay. Cần giới thiệu cho người dân Vân Nam biết về cà phê Việt Nam, nhấn mạnh sự khác biệt giữa cà phê hai vùng. Xây dựng chiến lược marketing và khẳng định thương hiệu ngay tại Việt Nam trước khi đưa vào thị trường Trung Quốc...”.

Theo “Báo cáo Phát triển Cà phê Đô thị Trung Quốc năm 2026”, quy mô ngành cà phê Trung Quốc đã lên tới 354,9 tỷ nhân dân tệ (hơn 52 tỉ USD) vào năm 2025, tăng 13,3% so với năm trước, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt 28,57 tách, tăng so với 22,24 tách của năm 2024. Không chỉ Vân Nam, các quán cà phê đang mọc lên như nấm tại nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc, từ miền Bắc tới miền Nam, trong đó có những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh. Đây đang là cơ hội cho các thương hiệu cà phê Việt Nam thâm nhập thị trường cà phê tỷ dân.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt
Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt

VOV.VN - Ngày 24/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, cho biết địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì có những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

Giá cà phê hôm nay 24/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 24/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 23/5: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 23/5: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tăng - giảm trái chiều. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,68%, tương đương 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.456 USD/tấn.

Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore diễn ra vào ngày 26/6/2026
Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore diễn ra vào ngày 26/6/2026

VOV.VN - Vào ngày 26/6/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tổ chức Lễ hội cà phê Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, kết nối giao thương.

Giá cà phê hôm nay 22/5: Cà phê trong nước 86.100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 22/5: Cà phê trong nước 86.100 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật sáng ngày 22/5, cà phê trong nước đi ngang, giao dịch quanh mốc 85.500 - 86.100 đồng/kg.

