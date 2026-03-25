Căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng tăng gây áp lực lên tỷ giá USD/VND

Thứ Tư, 15:15, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các tổ chức phân tích nhận định tỷ giá có thể tiếp tục biến động trong năm 2026, dù dư địa mất giá của VND được đánh giá là không lớn nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.


Đồng USD biến động liên tục đã đẩy chi phí nhập khẩu, tỷ giá và áp lực dòng tiền lên cao, buộc doanh nghiệp phải ứng phó linh động hơn.

Áp lực lên tỷ giá USD/VND đã gia tăng trong nửa đầu tháng 3 khi đồng USD phục hồi mạnh trên thị trường quốc tế. Đến giữa tháng 3/2026, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,9% so với cuối tháng 2/2026, lên 26.287 VND/USD, tương ứng nhích 0,06% so với đầu năm. Khi USD được nắm giữ như tài sản an toàn, áp lực lan sang các nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước đang chịu sức ép lên tỷ giá USD/VND.

cang thang dia chinh tri va gia nang luong tang gay ap luc len ty gia usd vnd hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước cho rằng căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng tăng đang gây áp lực lên thị trường tiền tệ trong nước và tỷ giá. Áp lực tỷ giá hiện nay không chỉ xuất phát từ tâm lý nắm giữ ngoại tệ mà là do áp lực từ nhu cầu thanh toán nhập khẩu thực tế của nền kinh tế. 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 79,34 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Trong đó, 94,1% là tư liệu sản xuất, gồm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và nhiên liệu, cả nước ghi nhận nhập siêu 2,98 tỷ USD. Quy mô nhập khẩu lớn như vậy khiến mỗi nhịp tăng của USD đều nhanh chóng chuyển hóa thành chi phí đầu vào cao hơn cho doanh nghiệp.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: "Nguồn cung ngoại tệ tương đối khả quan trong 2 tháng đầu năm, trong thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế một cách chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác để tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp nhập khẩu nên linh động ứng phó trước diễn biến của thị trường. Cụ thể, các doanh nghiệp nên lập lập kế hoạch dự báo những khoản ngoại tệ chắc chắn phát sinh trong 1 đến 3 tháng tới cần được đưa vào kế hoạch mua kỳ hạn hoặc sử dụng các công cụ phòng ngừa thích hợp với ngân hàng. Trong bối cảnh USD tăng mạnh, phòng vệ không còn là lựa chọn, mà là biện pháp giữ ổn định lợi nhuận. Cùng với đó, doanh nghiệp phải quản trị dòng tiền theo lịch ngoại tệ.

Bảo Ngọc/VOV1
Tỷ giá USD hôm nay 24/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.109 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 24/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.109 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch thứ Ba (24/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.109 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, giao dịch tại cùng mốc 26.364 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,29 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 23/3: USD bán ra tăng lên mức 26.344 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 23/3: USD bán ra tăng lên mức 26.344 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 23/3, bước sang tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.090 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, mốc cao nhất được công bố 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 99,55 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 21/3: Giá USD bán ra 26.339 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 21/3: Giá USD bán ra 26.339 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 20/3, bắt đầu nghỉ cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, niêm yết giao dịch tại 26.339 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 99,52 điểm.

