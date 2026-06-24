Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC – sàn HOSE).

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Hodeco bị phạt hơn 242 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong công bố thông tin (Ảnh: KT)

Cụ thể, Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Báo cáo thường niên năm 2025; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tài liệu về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu HDCH2224002 tại ngày đáo hạn.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu còn bị phạt 85.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Công ty không báo cáo phương án phát hành trái phiếu (mã HDC12501 và HDC12502) kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/NQ-PTN ngày 18/08/2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất (cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 30/9/2025).

Ngoài ra, Hodeco còn bị phạt 65.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Công ty không công bố giá trị giao dịch với các bên liên quan là công ty con (Công ty cổ phần Bê tông & Xây lắp HODECO; Công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản HODECO; Công ty TNHH MTV Quản lý bất động sản và Dịch vụ Hodeco) và công ty liên kết (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HODECO; Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giải trí đại dương Vũng Tàu) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025 và năm 2023, 2024, 2025.