Chi phí leo thang, sức mua chững lại, doanh nghiệp thực phẩm nỗ lực thích ứng

Chi phí tăng gấp đôi, sản xuất gặp khó

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận chuyển đồng loạt tăng cao, nhiều cơ sở sản xuất và doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì hoạt động, cân đối tài chính và giữ ổn định giá bán trên thị trường.

Ghi nhận tại một số đơn vị sản xuất cho thấy, chi phí đầu vào tăng mạnh trong thời gian qua đã và đang tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, thậm chí khiến nhiều đơn vị rơi vào tình trạng lợi nhuận suy giảm, thậm chí gần như không có lãi.

Bà Giáp Thị Hồng, đại diện cơ sở Mật ong Suối Vẹt Bắc Hồng, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh đang chịu nhiều áp lực do hàng loạt chi phí đầu vào tăng cao.

Chi phí đầu vào tăng tác động đến nhiều cơ sở sản xuất

Theo bà Hồng, giá bao bì như chai, lọ... đã tăng thêm khoảng 1.000 - 2.000 đồng mỗi sản phẩm. Dù mức tăng không lớn trên từng đơn vị, nhưng khi sản xuất số lượng lớn, chi phí đội lên đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh. Trước đây, mỗi thùng hàng gửi qua các tuyến xe quen chỉ dao động từ 20.000 - 30.000 đồng, nay đã tăng lên mức 40.000 - 50.000 đồng. Hầu hết các chi phí hiện nay đều tăng gần gấp đôi so với trước.

“Việc tăng giá không phải là điều đơn giản vì sẽ gặp phản ứng từ khách hàng. Do đó, trước mắt chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá. Nhưng nếu tình hình chi phí tiếp tục tăng, việc điều chỉnh giá là khó tránh khỏi”, bà Hồng chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, cơ sở nhỏ buộc phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, linh hoạt trong sản xuất và chấp nhận mức lợi nhuận thấp để duy trì hoạt động.

Không chỉ các cơ sở sản xuất nhỏ, nhiều doanh nghiệp cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự. Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Dương, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình cho biết, doanh nghiệp đang chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc.

Tình hình thị trường thế giới có nhiều biến động khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Một số chi phí đã tăng khoảng 5 - 7%, trong đó có những khoản doanh nghiệp phải tự gánh chịu, không thể chuyển toàn bộ vào giá bán. Doanh nghiệp phải cân đối rất nhiều để vừa duy trì sản xuất, vừa không gây áp lực quá lớn lên người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng là một gánh nặng đáng kể. Theo ông Thủy, lãi suất ngân hàng hiện đã tăng từ khoảng 5,5% vào năm 2024 lên mức 8,5 - 9% hiện nay. Điều này khiến chi phí vay vốn vốn là nguồn lực thiết yếu đối với doanh nghiệp sản xuất trở nên áp lực hơn.

“Doanh nghiệp sản xuất hầu như đều phải vay vốn để duy trì hoạt động. Khi lãi suất tăng, áp lực tài chính càng lớn,” ông Thủy cho biết thêm.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các giải pháp thích ứng, trong đó trọng tâm là tối ưu hóa sản xuất và cắt giảm chi phí. Doanh nghiệp lựa chọn là đầu tư vào công nghệ và tự động hóa, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất giúp nâng cao năng suất giảm đáng kể chi phí nhân công.

“Chúng tôi đang từng bước ứng dụng công nghệ tự động hóa để giảm chi phí sản xuất. Đây là giải pháp lâu dài nhằm bù đắp các khoản chi phí đang gia tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển và nhân công,” ông Thủy chia sẻ.

Dự kiến trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư thêm thiết bị và hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc đầu tư công nghệ cũng đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi chi phí tài chính đang tăng, khiến doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã phải điều chỉnh giá bán sản phẩm tăng khoảng 5 - 7% trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc tăng giá diễn ra thận trọng do sức mua trên thị trường có dấu hiệu suy giảm. Người tiêu dùng hiện cũng đang gặp khó khăn, nên việc tăng giá cũng được doanh nghiệp tính toán hợp lý, bởi nếu tăng quá nhanh có thể ảnh hưởng đến sức mua và thị phần.

Trước những khó khăn hiện tại, ông Nguyễn Văn Thủy bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng. Các chính sách ưu đãi về lãi suất hoặc hỗ trợ tiếp cận vốn sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính, từ đó có điều kiện đầu tư công nghệ và duy trì sản xuất ổn định.

“Chúng tôi mong muốn Nhà nước và hệ thống ngân hàng có thêm các chính sách hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp sản xuất có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này,” ông nói.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tiếp tục biến động khó lường, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đang phải “gồng mình” để duy trì hoạt động. Việc cân đối giữa giữ giá, đảm bảo lợi nhuận và duy trì thị trường là bài toán không dễ giải.

Tuy nhiên, với những nỗ lực thích ứng như tối ưu chi phí, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính sách, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường.