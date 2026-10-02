Chống hàng giả: “Nhiều khi chúng tôi cũng bỏ tiền túi ra mua hàng”

Sáng 2/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10/2026.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về các biện pháp đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, đặc biệt là hình thức bán hàng giả tại các hội nhóm kín trên mang, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, quy mô ngày càng lớn tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nói về công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái.

Về mặt tích cực, hoạt động thương mại điện tử đang đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của của thành phố. Đây là hình thực kinh doanh rất là thuận lợi với cả người mua và người bán, tuy nhiên bên cạnh mặt tốt, nhiều đối tượng cũng lợi dụng phương thức này để kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Dương Mạnh Hùng nhận định, tình trạng buôn hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng phát triển rất nhanh, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức bán hàng livestream.

“Qua công tác kiểm tra, chúng tôi thấy nổi lên một số thủ đoạn như sau: Thứ nhất là hình thức kinh doanh truyền thống được chuyển mạnh sang các hoạt động kinh doanh trên mạng, kết hợp quảng cáo khuyến mại như xả kho, thanh lý giá sốc… để đánh vào tâm lý người mua hàng. Thứ hai, các đối tượng thường là sử dụng nhiều tài khoản ảo và thường xuyên thay đổi thông tin. Khi bị phát hiện thì lập tức xóa dấu vết gây khó khăn cho các cơ quan kiểm tra. Thứ ba nữa là người bán thường lợi dụng hình ảnh, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, các KOL, KOC để quảng bá giới thiệu livestream để bán hàng và tạo hiệu ứng lan truyền, thúc đẩy quyết định mua hàng của người dân”, ông Dương Mạnh Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, các đối tượng lợi dụng đặc điểm của môi trường kinh doanh trực tuyến, nhanh chóng đóng các gian hàng, các tài khoản bán hàng khi thấy có dấu hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện. Bên cạnh đó, hàng hóa được tập kết tại các địa điểm không cố định và chuyển qua nhiều khâu trung gian khiến cho việc kiểm tra và xác định địa điểm chứa hàng và thu thập chứng cứ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Để chống việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, ông Dương Mạnh Hùng cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý địa bàn. “Chúng tôi gắn trách nhiệm của người đứng đầu là các đội trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về địa bàn mình phụ trách”.

Kết quả một số lĩnh vực của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội

Theo ông Hùng, trong quá trình đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội chú trọng thông tin phản ánh thông tin từ người dân, thông tin từ các cơ quan báo chí, thông tin từ các tổ chức… “Bất kỳ thông tin nào từ người dân, từ cơ quan chuyên môn, từ báo chí chúng tôi luôn trân trọng và chỉ đạo kịp thời nắm bắt để thẩm tra, xác minh và xử lý nếu có vi phạm”, ông Dương Mạnh Hùng cho biết.

Trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, ông Hùng cho biết trong nhiều trường hợp lực lượng quản lý thị trường phải bỏ tiền túi ra để mua hàng, qua đó nắm bắt được số điện thoại, địa chỉ. Nhiều lần mua hàng xong phải lấy cớ “hoàn hàng” rồi đi theo shiper để xác định vị trí kho hàng và phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành kiểm tra, xử lý.

Từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội thực hiện 4.257 vụ kiểm tra, gồm 100 vụ theo kế hoạch định kỳ, 4.145 vụ đột xuất và 12 vụ chuyên đề. Tổng số vụ được xử lý là 4.201; trong đó có 1.174 vụ phối hợp với Công an, 69 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 5.218 hành vi vi phạm. Trong đó, 1.190 hành vi liên quan hàng nhập lậu, bị xử phạt hơn 12,42 tỉ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 24,31 tỉ đồng; 522 hành vi liên quan hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị xử phạt hơn 5,25 tỉ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 9,45 tỉ đồng. Lực lượng chức năng xử lý 6 hành vi vi phạm về hàng giả, phạt hơn 201 triệu đồng; 1.606 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phạt hơn 19,46 tỉ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 21,46 tỉ đồng. Ngoài ra, có 46 hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, bị phạt hơn 863 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 60,47 tỉ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,56 tỉ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,76 tỉ đồng. Trong quý III/2026, lực lượng chức năng phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng; 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, trị giá hơn 427 triệu đồng.