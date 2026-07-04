Chứng khoán bứt tốc trong nửa đầu năm, huy động vốn tăng gần 46%

Theo Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi thị trường chứng khoán hoạt động tích cực với tổng mức huy động vốn tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu đến ngày 26/6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02% so với cuối năm 2025 (cùng thời điểm năm trước tăng 6,11%). Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,41%, thấp hơn mức 8,3% của cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực (Ảnh minh họa: KT)

Lãi suất duy trì xu hướng giảm, tỷ giá ổn định

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục xu hướng giảm. Trong tháng 5, lãi suất tiền gửi bình quân bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại trong nước dao động từ 0,1%-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,1%-4,6%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 5,9%-7,4%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; 5,7%-7,1%/năm đối với kỳ hạn trên 12 đến 24 tháng và 7,1%-7,6%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,0%-10,1%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng đồng Việt Nam đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (4,0%/năm).

Tỷ giá được điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đến ngày 30/6, tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 VNĐ/USD, tăng 0,34% so với thời điểm cuối năm 2025. Tỷ giá niêm yết mua - bán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương ở mức 26.076-26.466 VND/USD, tăng 0,11%-0,34% so với cuối năm 2025.

Về tín dụng chính sách xã hội, đến ngày 30/6, tổng số vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội ước đạt 92.739 tỷ đồng, với hơn 1.263 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn từ đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 454.370 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2025 với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Bảo hiểm duy trì tăng trưởng, chứng khoán tiếp tục khởi sắc

Thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ phục hồi thận trọng khi bước vào giai đoạn tái cơ cấu nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng nhờ sự thúc đẩy từ nhóm bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Quý II/2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 60.400 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 117.900 tỷ đồng, tăng 2,2%, trong đó doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 68.800 tỷ đồng, giảm 4,5%; bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.100 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Trong cùng kỳ, chi trả quyền lợi bảo hiểm sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 52.300 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2025; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 1.020,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%; tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 1.187,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 8,7%.

Thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu quả với mức tăng gần 46% so với cùng kỳ (Ảnh minh họa: KT)

Trên thị trường chứng khoán, hoạt động giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2026 tương đối ổn định nhờ kinh tế tăng trưởng khá, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện, cải cách về chính sách cùng với việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đã tạo thêm động lực thu hút dòng vốn và mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán (chưa bao gồm vốn chào bán trái phiếu riêng lẻ) 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 173.753 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 30/06, chỉ số VN-Index đạt 1.860,01 điểm, tăng 4,23% so với cuối năm 2025; mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10.572,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0%.

Tăng trưởng hai con số: Áp lực huy động vốn cho nền kinh tế VOV.VN- Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực rất lớn, ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp, việc phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Giá trị giao dịch bình quân tháng 6 đạt 19.982 tỷ đồng/phiên, giảm 23,7% so với bình quân tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.314,7 tỷ đồng/phiên, tương đương với bình quân năm 2025.

Đến cuối tháng 6, thị trường cổ phiếu có 725 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 825 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 2.847 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2025.

Trên thị trường trái phiếu, giá trị giao dịch bình quân tháng 6 đạt 17.611 tỷ đồng/phiên, tăng 17,7% so với bình quân tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.072 tỷ đồng/phiên, tăng 11,5% so với bình quân năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6, thị trường trái phiếu có 483 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 2.841 nghìn tỷ đồng, tăng 7,0% so với bình quân năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tính từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 241.454 hợp đồng/phiên, tương đương với bình quân năm 2025.