Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt vì vi phạm giao dịch và cho vay ký quỹ

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, tại các ngày: 8/4/2025, 10/6/2025, Công ty cho khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Chứng khoán Việt Thành bị “tuýt cói” vì vi phạm giao dịch và cho vay ký quỹ (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, tại các ngày: 8/10/2024, 18/11/2024, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.