English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt vì vi phạm giao dịch và cho vay ký quỹ

Thứ Ba, 17:32, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Tổng số tiền phạt là 275.000.000 đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, tại các ngày: 8/4/2025, 10/6/2025, Công ty cho khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

chung khoan viet thanh bi xu phat vi vi pham giao dich va cho vay ky quy hinh anh 1
Chứng khoán Việt Thành bị “tuýt cói” vì vi phạm giao dịch và cho vay ký quỹ (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, tại các ngày: 8/10/2024, 18/11/2024, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt
Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt
“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá