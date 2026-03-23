Áp lực bán ồ ạt, chứng khoán Việt Nam mở tuần bằng cú rơi mạnh

Thứ Hai, 11:28, 23/03/2026
VOV.VN - Chỉ trong hơn một giờ giao dịch sáng 23/3, VN-Index lao dốc mạnh, có thời điểm mất gần 50 điểm xuống sát mốc 1.600 điểm khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đồng loạt giảm sâu, kéo hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở

Ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay 23/3, VN-Index đã giảm khoảng 15 điểm. Rất nhanh sau đó, áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến đà giảm được nới rộng hơn. Đến khoảng 9h40, VN-Index giảm 31,41 điểm, tương đương 1,91% xuống chỉ còn 1.616,4 điểm; VN30-Index giảm 33,18 điểm, tương đương 1,85% xuống 1.764,81 điểm.

Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện khi trên HOSE ghi nhận trên 300 mã giảm, trong khi chỉ có 33 mã tăng. Không chỉ số lượng, biên độ giảm cũng nới rộng so với đầu phiên.

Ap luc ban o at, chung khoan viet nam mo tuan bang cu roi manh hinh anh 1
Sắc đỏ phủ khắp bảng điện tử

Nhóm chứng khoán gia tăng áp lực bán với mức giảm phổ biến 3–5% ở các mã cổ phiếu: SSI, VIX, VND, HCM, SHS, MBS. Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt suy yếu trong biên độ 2–4% với SHB, TCB, EIB, MBB, VPB, HDB.

Bất động sản tiếp tục là tâm điểm tiêu cực khi nhiều cổ phiếu giảm sâu như VHM mất 6%, KBC giảm 6,4%, DXG giảm 3,6%, PDR giảm 4,6%, IDC giảm 4,1%. VIC cũng quay đầu giảm khoảng 0,7%, qua đó không còn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Diễn biến tiêu cực lan sang nhóm công nghiệp với VSC giảm sàn, GEX và GEE giảm quanh 6%, trong khi GMD, VCG, HAH giảm 4–5%. Ở nhóm tiêu dùng, MCH và VVS cũng giảm sàn, cho thấy áp lực bán lan rộng trên nhiều lĩnh vực.

Tính đến 11h06, VN-Index giảm tới 48,43 điểm về mức 1.599,28 với 305 mã giảm điểm, trong khi chỉ có 31 mã tăng. VN30 cũng giảm 40,93 điểm về mức 1.757 điểm với 25/30 mã giảm, chỉ có 5 mã tăng.

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và kéo dài, khiến tâm lý thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán toàn cầu và trong nước. Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhiều chỉ số quan trọng giảm mạnh khi chiến sự tại Trung Đông không ngừng leo thang.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 5%, làm gia tăng mức giảm so với phiên giao dịch trước đó, trong khi chỉ số Topix giảm 4,4%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh hơn 6%, và chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ giảm gần 5%. Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã tạm ngừng giao dịch trong thời gian ngắn sau khi chỉ số tương lai Kospi 200 giảm hơn 5%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 2,4%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm gần 2% ngay khi mở cửa.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: chứng khoán chứng khoán hôm nay thị trường chứng khoán chứng khoán giảm mạnh VN-Index chứng khoán 23/3
