VN-Index “bốc hơi” hơn 51 điểm, áp lực bán bùng nổ cuối phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch hôm nay 20/3 trong trạng thái tiêu cực rõ rệt khi áp lực bán gia tăng mạnh và lan rộng trên diện rộng, kéo các chỉ số chính lao dốc ngay từ đầu phiên và gần như không có nhịp hồi đáng kể cho đến khi đóng cửa.

Dù thị trường đã suy yếu từ phiên sáng nay 20/3, nhưng phải đến phiên chiều, áp lực bán mới thực sự bùng nổ. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng vọt 80,4% so với buổi sáng, đạt 17.461 tỷ đồng là mức cao nhất trong 12 phiên gần đây.

Bán tháo diện rộng, VN-Index mất hơn 3% chỉ trong một phiên

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 95 mã tăng so với 241 mã giảm. Đáng chú ý, có tới 110 mã giảm trên 2% và khoảng 60 mã giảm từ 1 - 2%, cho thấy mức độ tổn thương rất lớn. Tổng thể, gần 46,4% số cổ phiếu trên VN-Index giảm từ 1% trở lên.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 33.200 tỷ đồng, với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được sang tay. Riêng HoSE chiếm gần 29.850 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền lớn đang được sử dụng để thoát hàng.

Sức ép đặc biệt lớn ở khung giờ ATC, khi nhiều cổ phiếu bị ép bán giá thấp, trong đó có những cái tên như VIC, MCH, GAS, PLX, MSN, VPX, SAB, TCX… Nhiều khả năng một phần danh mục của nhà đầu tư đã bị buộc phải bán để cân margin, trong bối cảnh lãi suất cho vay ký quỹ của nhiều công ty chứng khoán đã leo lên mức 13-14%.

Tâm điểm tiêu cực trong phiên hôm nay thuộc về cổ phiếu VIC (-6,4%) khi mã này giảm sát sàn biên độ, một mình lấy đi gần 16 điểm của VN-Index. Với vai trò là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, diễn biến của VIC đã khuếch đại đáng kể mức giảm chung.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu trụ cột khác như VCB (-3%), GAS (giảm sàn), VHM (-2,3%), CTG (-3%), LPB (-6,4%), TCB (-0,7%), MCH (-3,7%), GVR (-5,2%) và BID (-2,25%) cũng đồng loạt suy yếu, tạo thành áp lực cộng hưởng lên chỉ số.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 20/3, VN-Index giảm 51,32 điểm (-3,02%), xuống 1.647,81 điểm với 95 mã tăng và 241 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 961,2 triệu đơn vị, giá trị 31.093,4 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 48,43 điểm, tương đương -2,85%. Tổng cộng, VN-Index đã có liên tiếp ba tuần giảm, mất tổng cộng hơn 230 điểm.

Rổ VN30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng trở thành “tâm bão” của đợt điều chỉnh này khi ghi nhận tới 27 mã giảm giá, chỉ 2 mã giữ tham chiếu và duy nhất VRE giữ được sắc xanh. Chỉ số VN30 theo đó mất hơn 56 điểm, lùi về 1.797 điểm.

Không chỉ VN-Index, các chỉ số khác cũng đồng loạt đi xuống. Diễn biến tiêu cực cho thấy tâm lý thận trọng, thậm chí bi quan, đang bao trùm toàn thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, sàn HNX có 59 mã tăng và 91 mã giảm, HNX-Index giảm 2,27 điểm (-0,92%), xuống 243,46 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 80,2 triệu đơn vị, giá trị 1.464,2 tỷ đồng.

Trên sàn UpCoM, chỉ số UpCoM-Index chịu sức ép chung và đảo chiều về dưới tham chiếu sau phiên sáng tăng tốt. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 20/3, UpCoM-Index giảm 0,21 điểm (-0,17%), xuống 123,74 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 58,2 triệu đơn vị, giá trị 637,6 tỷ đồng.