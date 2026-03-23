Nhận định chứng khoán 23-27: VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh

Thứ Hai, 06:15, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.700 điểm.

Áp lực bán vẫn đang mạnh

Diễn biến trong 4 phiên giao dịch đầu tuần qua chủ yếu xoay quanh yếu tố giằng co giữa phe mua và phe bán dù cho đã có những thời điểm lực cầu nhập cuộc tích cực, đưa chỉ số nhích lên vùng 1.740 điểm. Thế nhưng những biến số khó lường nhất xuất hiện vào phiên giao dịch cuối cùng trong tuần khi “phe gấu” nắm quyền kiểm soát toàn bộ thị trường, đẩy chỉ số giảm sâu hơn ngưỡng đáy gần nhất (1.650 điểm). Tâm lý thận trọng được đẩy lên cao trào trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các ngân hàng bật tín hiệu “chạy đua” lãi suất huy động.

VN-Index hình thành cây nến giảm khá mạnh trên khung tuần, tuy nhiên, cần chờ đợi diễn biến tiếp theo vào tuần này bởi cuối tuần qua (20/3) là thời điểm các quỹ ETF cơ cấu danh mục do đó, chỉ số sẽ có dấu hiệu làm nhiễu tương đối và không phản ánh hết cung cầu thực của thị trường chung. Áp lực bán bao trùm, tuy nhiên điểm tích cực là thanh khoản khớp lệnh tuần có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể, thấp hơn (-26,8%) so với tuần trước và tương đương so với mức bình quân 20 tuần. Kết thúc tuần giao dịch 16/3 - 20/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.647,81 điểm, giảm 48,43 điểm (-2,86%).

Kết thúc tuần giao dịch 16/3 - 20/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.647,81 điểm, giảm 48,43 điểm

Mặc dù điều chỉnh mạnh về điểm số, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh tuần sụt giảm đáng kể khi thấp hơn (-26,8%) so với tuần trước. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 891 triệu cổ phiếu (-24,55%), tương đương giá trị đạt 26.130 tỷ đồng (-21,85%).

Tuần giao dịch khó nhằn của VN-Index khi độ mở bao trùm bởi sắc đỏ với 17/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm (2,84%), Công nghệ viễn thông (2,19%) và Điện (1,54%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-21,48%), Dầu khí (-13,04%) và Phân bón (-11,14%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), diễn biến giao dịch của VN-Index trong ngày cuối tuần trước khá tiêu cực. Áp lực bán chủ động hoàn toàn chiếm ưu thế và liên tục có chiều hướng gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm sâu. Kết phiên, VN-Index thiết lập mức điểm thấp nhất từ đầu 2026 tới nay với thanh khoản gia tăng so với 4 phiên trước, song khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản là điều đáng chú ý trong tuần qua khi liên tục duy trì ở mức thấp so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa tuần giảm (-2,86%) và là tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp cho thấy áp lực bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế.

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã điều chỉnh (-14,1%) so với mức đỉnh lịch sử và khả năng cao sẽ rơi vào vùng điều chỉnh mục tiêu (15% - 18%) để xuất hiện sự đảo chiều tăng điểm trở lại.

“Ở thời điểm hiện tại, dù áp lực bán vẫn đang mạnh, nhưng cũng đang tiến sát tới ngưỡng điều chỉnh kỳ vọng có sự đảo chiều, nên nhà đầu tư hạn chế việc bán tháo. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị chiến lược, tích trữ thêm tiền mặt, gia tăng thêm sức mua, phòng bị cho nhịp giảm bất ngờ nếu có trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể mạnh dạn mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.540 điểm trong tuần này 23-27/3”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành cây nến đỏ trên đồ thị tuần. Cùng với đó thanh khoản thị trường có dấu hiệu giảm nhẹ, cho thấy tâm lý có phần thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ số có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.700 điểm. 

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT)

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục giảm điểm do sự giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã giảm điểm. Chỉ số đã lui về vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 ngày (MA200). Thi trường được kỳ vọng sẽ cân bằng trở lại quanh đường MA200 khi căng thăng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt và các chính sách hỗ trợ có thể được ban hành trong bối cảnh động lực tăng trưởng kinh tế đang phải đối mặt với những thách thức khi xung đột tại Trung Đông nổ ra.

“Đây là giai đoạn nên ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn NAV cho danh mục. Do đó, nhà đầu tư ưu tiên duy trì trạng thái tiền mặt cao và bảo vệ các vị thế trong danh mục bằng nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/3

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Tin liên quan

VN-Index “bốc hơi” hơn 51 điểm, áp lực bán bùng nổ cuối phiên
VN-Index “bốc hơi” hơn 51 điểm, áp lực bán bùng nổ cuối phiên

VOV.VN - VN-Index giảm hơn 51 điểm trong phiên 20/3 khi áp lực bán bùng nổ trên diện rộng, đặc biệt vào cuối phiên, kéo hàng loạt cổ phiếu trụ lao dốc. Thanh khoản tăng vọt cho thấy dòng tiền lớn đang thoát hàng, trong bối cảnh áp lực margin gia tăng và tâm lý bi quan bao trùm thị trường.

VN-Index “bốc hơi” hơn 51 điểm, áp lực bán bùng nổ cuối phiên

VN-Index “bốc hơi” hơn 51 điểm, áp lực bán bùng nổ cuối phiên

VOV.VN - VN-Index giảm hơn 51 điểm trong phiên 20/3 khi áp lực bán bùng nổ trên diện rộng, đặc biệt vào cuối phiên, kéo hàng loạt cổ phiếu trụ lao dốc. Thanh khoản tăng vọt cho thấy dòng tiền lớn đang thoát hàng, trong bối cảnh áp lực margin gia tăng và tâm lý bi quan bao trùm thị trường.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Vì sao khối ngoại rút hàng tỷ USD khỏi chứng khoán Việt Nam giữa đà tăng mạnh?
Vì sao khối ngoại rút hàng tỷ USD khỏi chứng khoán Việt Nam giữa đà tăng mạnh?

VOV.VN- Thị trường chứng khoán Việt liên tục bứt phá trong 2 năm gần đây, song dòng vốn ngoại lại đi ngược xu hướng khi rút ròng hàng tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này xuất phát từ biến động vĩ mô toàn cầu và đặc thù dòng vốn, đồng thời nhấn mạnh triển vọng thu hút vốn vẫn tích cực trong trung và dài hạn.

Vì sao khối ngoại rút hàng tỷ USD khỏi chứng khoán Việt Nam giữa đà tăng mạnh?

Vì sao khối ngoại rút hàng tỷ USD khỏi chứng khoán Việt Nam giữa đà tăng mạnh?

VOV.VN- Thị trường chứng khoán Việt liên tục bứt phá trong 2 năm gần đây, song dòng vốn ngoại lại đi ngược xu hướng khi rút ròng hàng tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này xuất phát từ biến động vĩ mô toàn cầu và đặc thù dòng vốn, đồng thời nhấn mạnh triển vọng thu hút vốn vẫn tích cực trong trung và dài hạn.

