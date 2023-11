Nhận định chứng khoán 14/11: Thị trường tiếp tục đi ngang và giằng co trong biên độ hẹp

TDM lãi hơn 254 tỷ trong 10 tháng, thực hiện 85% kế hoạch năm

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), trong cơ cấu tổng doanh thu 10 tháng, doanh thu sản xuất nước đóng góp nhiều nhất hơn 379 tỷ đồng (chiếm 77% tỷ trọng), giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Dù vậy, động lực tăng trưởng tới từ doanh thu hoạt động tài chính với hơn 116 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ. Chủ yếu do Công ty nhận được hơn 94 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ hai công ty liên kết gồm CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) và CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường.

Kết quả, 10 tháng của năm 2023, TDM đạt hơn 495 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 254 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 20% và 41% so với cùng kỳ; thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 85% mục tiêu về lợi nhuận. TDM dự kiến chào bán 10 triệu cp với giá 30.000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 và quý 1/2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của TDM sẽ tăng lên 1.100 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/11 (Ảnh minh họa: KT)

Bibica (BBC) kỳ vọng lãi quý cuối năm gấp 1,7 lần 9 tháng của năm 2023

Cũng theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), HĐQT CTCP Bibica (BBC) vừa công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023 với mục tiêu doanh thu đạt 762 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 46% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2023, Bibica ghi nhận doanh thu thuần đạt 428 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng ít hơn với tỷ lệ 1,7% khiến biến lãi gộp tăng 18,6% so với cùng kỳ lên 154 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí bán hàng trong kỳ tăng cao nên lợi nhuận sau thuế quý 3 của Bibica đạt 23,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng của năm 2023, Bibica ghi nhận doanh thu thuần đạt 874,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 34 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và 82,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Như vậy, Bibica kỳ vọng lãi quý cuối năm gấp 1,7 lần so với lợi nhuận của cả 9 tháng của năm 2023.

Sợi Thế Kỷ (STK) muốn chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu

Ngày 9/11, HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến huy động tối đa 810 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ là 13,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu). Giá chào bán thấp nhất là 18.300 đồng/ cổ phiếu và cao nhất là 60.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán (tính theo giá chào bán) tối thiểu trên 247 tỷ đồng và tối đa 810 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, thời gian giải ngân từ quý 1/2024 – quý 1/2025.

Bên cạnh đó, cùng ngày 9/11, HĐQT Công ty cũng thông qua phương án chào bán 1.5 triệu cp trên tổng số hơn 2.54 triệu cổ phiếu quỹ thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của STK. Giá chào bán cụ thể chưa được tiết lộ. Chưa dừng lại, STK còn muốn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tiêu chí lựa chọn người lao động là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại ngày 31/8/2023.

(Ảnh minh họa: KT)

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu, đúng bằng số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi thực hiện chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ. Giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu, được thực hiện trong quý 4/2023 - quý 1/2024.

Khuyến nghị mua đối với Công ty cổ phần FPT (FPT)

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa đưa ra phân tích về chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và triển vọng của thị trường chất bán dẫn Việt Nam. Theo đó, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 18% và giữ khuyến nghị mua đối với CTCP FPT (FPT) (giá mục tiêu là 125.500 đồng/cổ phiếu), công ty công nghệ niêm yết duy nhất trực tiếp tham gia sản xuất linh kiện bán dẫn.

Ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong thế giới thiên hướng công nghệ ngày nay. Linh kiện bán dẫn (hay mạch tích hợp – IC) là bộ não của thế giới hiện đại, một phần không thể thiếu của trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông 5G, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), lái xe tự động và vô số ứng dụng khác. Theo công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Technavio, ngành bán dẫn toàn cầu được định giá 574 tỷ USD vào năm 2022 và có thể đạt 730 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 5,1% trong giai đoạn 2022-2026.