Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/11

Nợ xấu của Ngân hàng Quân đội (MBB) có thể đạt đỉnh trong quý 4/2023

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), luỹ kế 9 tháng của năm 2023, Ngân hàng TMCP Quân đội (Ngân hàng Quân đội, mã cổ phiếu MBB - sàn HoSE) ghi nhận thu nhập lãi thuần 29.520 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dư nợ tín dụng của Ngân hàng Quân đội vào cuối tháng 9/2023 đạt khoảng 577.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với thời điểm đầu năm nay, cao hơn so với mặt bằng chung toàn ngành ngân hàng.

Về phía huy động, tính đến cuối tháng 9/2023, quy mô tiền gửi khách hàng của ngân hàng này đạt 479.733 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với hồi đầu năm nay. Đáng chú ý, chi phí vốn bình quân (COF) trong quý 3/2023 của Ngân hàng Quân đội đã quay đầu giảm lần đầu tiên sau chuỗi tăng liên tục từ đầu năm 2022. Điều này đã giúp NIM (quy đổi theo năm) của ngân hàng này trong quý 3/2023 ước đạt 5,83%, tăng 4,6 điểm phần trăm cơ bản so với quý 2/2023. Nhờ việc cải thiện được NIM, thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 của Ngân hàng Quân đội đã đạt 9.811 tỷ đồng, tăng 8,5% so với quý 3/2022 và tăng 3,5% so với quý 2/2023.

Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Quân đội đã tăng đáng kể từ mức 1,44% trong quý 2/2023 lên mức 1,89% trong quý 3/2023. Tuy nhiên, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) của ngân hàng này đã có tín hiệu đạt đỉnh khi quay đầu giảm hơn 14% so với quý 2/2023.

Shinhan Securities đánh giá, mặc dù nợ nhóm 2 đã có xu hướng giảm xuống trong quý 3/2023 nhưng dư nợ nhóm này vẫn tăng hơn 100% so với thời điểm cuối năm 2022. Do đó, nhiều khả năng nợ xấu của Ngân hàng Quân đội sẽ tạo đỉnh trong quý 4/2023, đạt từ 1,8% - 2%, trước khi giảm dần trong năm 2024.

PC1 dự kiến phát hành hơn 40 triệu cp trả cổ tức 2022

Cũng theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE: PC1) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11/2023. Với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu và hơn 270 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PC1 dự kiến phát hành gần 41 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, nâng vốn điều lệ thêm 406 tỷ đồng, lên mức 3,110 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, mặc dù doanh thu thuần quý 3/2023 giảm 27% so với cùng kỳ, còn hơn 2,200 tỷ đồng nhưng lãi ròng chỉ giảm nhẹ 3%, về mức gần 64 tỷ đồng, nhờ doanh thu tài chính tăng 86% lên mức 42 tỷ đồng trong khi giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 35% và 14%.

Lũy kế 9 tháng của năm 2023, doanh thu thuần của PC1 đạt 5,198 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lãi ròng theo đó giảm 75% còn 66 tỷ đồng.

Dragon Capital (VCG) trở thành cổ đông lớn của Vinaconex

PHS cho hay, ngày 2/11, một quỹ liên quan của nhóm Dragon Capital là Vietnam Enterprise Invesments Limited đã mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG (Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex, VCG), nâng sở hữu của nhóm lên 27,1 triệu cổ phần, tương đương 5,068% vốn điều lệ của Vinaconex.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 9/8 – 31/8, cổ đông lớn nhất của Vinaconex là CTCP Đầu tư Pacific Holdings đã bán ra 39 triệu cổ phiếu VCG bằng phương pháp khớp lệnh, hạ sở hữu tại Vinaconex từ 52,44% xuống còn 45,14% vốn điều lệ công ty, tương đương 241,25 triệu cổ phần. Sau giao dịch, Pacific Holdings không còn là công ty mẹ của Vinaconex.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 2.382 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp cũng giảm gần 78% về còn 63,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 10,55% về 159 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 92% lên 31,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của VCG trong quý 3 lại được ghi nhận là khoản lãi 201,5 tỷ đồng. Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng của năm 2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu 8.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TPB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa điều chỉnh giảm 8,8% giá mục tiêu xuống còn 19.600 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB – sàn HOSE) do giá cổ phiếu của ngân hàng giảm 12,8% trong 3 tháng qua.

VCSC điều chỉnh giảm 12,3% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -17,2%/-13,5%/-7,6%/-14,3%/-10,5% cho các năm 2023/2024/2025/2026/2027), ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực của cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do (1) điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tín dụng giai đoạn 2023-2027 từ 14,6% xuống 14,1% và (2) điều chỉnh giảm 39,3% dự báo tổng thu nhập khác do giả định về khả năng thu hồi nợ xấu thấp hơn trong giai đoạn 2023-2024. Những yếu tố này tác động lớn hơn tổng mức giảm 6,6% trong chi phí dự phòng dự báo.

Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 của TPB là 5.300 tỷ đồng (giảm 14,6% so với năm trước) thấp hơn so với dự báo trước đó do: (1) thu nhập từ lãi (NII) giảm 0,4% sau mức giảm 3,2 điểm % trong dự báo tăng trưởng tín dụng và (2) chi phí dự phòng tăng 72,3% do chất lượng tài sản giảm mạnh hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán MB (MBS) đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW, giá mục tiêu 13.700 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 22,9%.

MBS cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tích lũy một doanh nghiệp điện khí hàng đầu, hưởng lợi từ quan điểm phát triển nguồn điện dài hạn của Chính phủ và sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) Tình trạng thiếu than, khí trầm trọng hơn dự kiến; 2) Tình hình tài chính của EVN chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp.