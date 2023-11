Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/11

Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi quý 3/2023 gấp gần 20 lần so với cùng kỳ

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù, giá vốn hàng bán cũng tăng 12,7% so với cùng kỳ, lên mức 2.370 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu thuần về bán hàng lại tăng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 2.708 tỷ đồng. Nhờ đó, Lợi nhuận gộp về bán hàng của Phân bón Bình Điền đạt 338 tỷ đồng tăng mạnh 85% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt 8,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính của Phân bón Bình Điền giảm 34,4% so với cùng kỳ, xuống còn 25,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 8,2% so với cùng kỳ, xuống còn 24,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Phân bón Bình Điền đồng loạt tăng mạnh 72% và 55% so với cùng kỳ, lần lượt là 176,6 tỷ đồng và 58,4 tỷ đồng. Kết quả, Phân bón Bình Điền ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng của năm 2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sản xuất phân bón này chỉ đạt 84,2 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 48,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cho dù, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp về bán hàng của doanh nghiệp chỉ giảm lần lượt 4,62% và 3,41% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 6.385 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

SZL sắp tăng vốn lên gấp 1,5 lần

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, với tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 2:1.Với hơn 18.2 triệu cp đang lưu hành, ước tính SZL phát hành hơn 9.1 triệu cp. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của SZL sẽ tăng lên 273.4 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) đang là công ty mẹ nắm hơn 10.2 triệu cp SZL, tương đương tỷ lệ sở hữu 56.16%.

Như vậy, sau đợt phát hành này, SNZ sẽ được nhận hơn 5.1 triệu cp. SZL còn có hai cổ đông lớn khác là America LLC và Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai nắm lần lượt 17.02% và 6.21% vốn, qua đó cũng được nhận hơn 3.1 triệu cp và hơn 1.1 triệu cp.

HVN sắp nhận hơn 43 tỷ đồng cổ tức từ Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, chốt quyền vào ngày 22/11. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11. Với tỷ lệ thực hiện 30% và gần 26.2 triệu cp đang lưu hành, ước tính NCT cần chi gần 78.5 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày chi trả dự kiến vào 22/12/2023.

Tại cuối quý 3/2023, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN) là cổ đông lớn nhất của NCT, với tỷ lệ sở hữu 55.13%, tương đương 14.4 triệu cp. Như vậy, HVN có thể nhận về hơn 43 tỷ đồng cổ tức từ đợt tạm ứng này.

Theo BCTC quý 3/2023, NCT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt ở mức 190 tỷ đồng và 65 tỷ đồng, tăng 9% và 16% so với cùng kỳ năm trước. Song, doanh thu thuần và lãi ròng 9 tháng của NCT lại giảm lần lượt 9% và 5% so với cùng kỳ, còn 496 tỷ đồng và 162 tỷ đồng

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa điều chỉnh dự báo lợi nhuận 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TCB – sàn HOSE) lần lượt giảm 6,3% và 18.4% so với dự báo trước đó do NIM được dự báo suy giảm 30 điểm cơ bản. Đợt sụt giảm từ đầu tháng 9 đã đưa cổ phiếu TCB về vùng định giá hấp dẫn (0.8x lần P/B).

MBS cho rằng đây thời điểm nên nắm giữ cổ phiếu TCB, một ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng trung bình 22.0%/năm trong giai đoạn 2024 - 2025, trên cơ sở thị trường bất động sản sẽ tích cực hơn từ giữa năm 2024 cũng như tín dụng tăng trưởng ở mức 20% mỗi năm. Do đó, MBS khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 12 tháng là 35.600 đồng/CP.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PC1

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thông tin, CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – sàn HOSE) là doanh nghiệp dẫn đầu trong thi công xây lắp đường dây, trạm biến áp, tổng thầu EPC cho các dự án điện gió và đang mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác đầy tiềm năng như khai thác khoáng sản và đầu tư các dự án hạ tầng bất động sản khu công nghiệp.

Kết quả kinh doanh quý III/2023 cho thấy hiệu quả kinh doanh của mảng khai thác quặng tốt hơn so với ước tính ban đầu của chúng tôi và chúng tôi kỳ vọng các mảng kinh doanh mới sẽ là động lực tăng trưởng chính cho PC1 trong năm 2024.

Do đó, VCBS nâng khuyến nghị từ trung lập lên mua khi giá cổ phiếu đã có mức giảm mạnh trong thời gian vừa qua và nâng mức giá mục tiêu lên mức 35.300 đồng/cổ phiếu.