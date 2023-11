Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/11

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu xuống 20.400 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan cho Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 18% từ mức đỉnh giữa tháng 9/2023. VCSC giảm giá mục tiêu chủ yếu do giả định WACC tăng dựa trên giả định tỷ lệ đòn bẩy giảm, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 3% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2025 (tương ứng tăng 4%/2%/3% trong các năm 2023/2024/2025), được thúc đẩy bởi giả định crack spread (giá đầu ra trừ giá đầu vào) cao hơn cho năm 2023 và giả định hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho cao hơn cho các năm 2024-2025.

VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2023 thêm 4% lên 8.400 tỷ đồng (-43% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu là do tăng giả định crack spread. Chúng tôi cũng nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 thêm 2% lên 7.400 tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do giả định khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho cao hơn. Mức giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do (1) sản lượng bán hàng thấp hơn do bảo dưỡng theo kế hoạch và (2) crack spread thấp hơn, được bù đắp một phần bởi khoản dự phòng hàng tồn kho trị giá khoảng 476 tỷ đồng được hoàn trả dựa trên giả định giá dầu không đổi so với cùng kỳ năm trước so với mức giảm 16% so với cùng kỳ năm trước dự kiến vào năm 2023.

BSR có định giá hấp dẫn với EV/EBITDA dự phòng các năm 2023/2024 lần lượt là 2,8 lần/3,4 lần, thấp hơn 70%/65% so với EV/EBITDA trung bình 8 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực. P/B dự phóng năm 2024 là 0,9 lần.

Khuyến nghị mua với giá mục tiêu của HDB là 22,700 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua với giá mục tiêu của HDB là 22,700 đồng/cổ phiếu dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng của năm 2023 tăng trưởng tích cực và tiềm năng tăng giá trong trung và dài hạn của HDBank. MBS kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của HDB sẽ tăng 15%/24% trong năm 2023/2024, nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM ổn định trước áp lực từ việc gia tăng trích lập dự phòng. Rủi ro giảm giá: 1) Tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến, 2) NIM giảm nhanh hơn kỳ vọng. Động lực tăng giá: 1) Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 29% trong 2023.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa nâng tỷ trọng sản lượng khí mua từ Petronas từ 30% lên 40%, ước tính giá khí 10,02 USD/mmbtu, dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong cũng giảm 11% so với dự phóng trước đây.

Ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) trong 2024 lần lượt là 13.946 tỷ đồng (tăng 14,3% so với năm trước) và 2.038 tỷ đồng (tăng trưởng 94,9%).

Ở mức giá hiện tại, DCM đang giao dịch tại mức P/E 2024 là 7,9x; thấp hơn mức trung bình 5 năm ngành phân bón là 9,4x. Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho DCM với giá mục tiêu là 37.800 đồng/cổ phiếu– tỷ suất sinh lời là 24% với kỳ vọng thị trường phân bón tiếp tục phục hồi và lợi nhuận sau thuế duy trì ổn định từ 2.000-2.300 tỷ/năm trong giai đoạn 2024-2028 sau khi hết khấu hao trong 2023.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DGC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) trong 2024 lần lượt 11.820 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) và 3.715 tỷ đồng (tăng trưởng 10% so với năm trước).

Dự báo kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ: (1) Kỳ vọng doanh thu P4 tăng 30% trong 2024 trong bối cảnh thị trường chất bán dẫn phục hồi mạnh mẽ trở lại; (2) Biên lãi gộp P4 cải thiện gần 2 điểm phần trăm do DGC nỗ lực nâng tỷ lệ tự chủ và giá bán các sản phẩm chủ lực đều tăng; và (3) Công ty kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Ở mức giá hiện tại, ước tính mức P/E 2024 của DGC ~10,1x, cao hơn mức P/E ngành trung bình 5 năm là 9,6x. BVSC đưa ra khuyến nghị NEUTRAL cho DGC với giá mục tiêu là 94.600 đồng/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 1,4%.

