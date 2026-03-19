Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/3

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SSI

Theo Công ty Chứng khoán DSC, kết thúc 2025, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 12.600 tỷ (tăng trưởng 48%) và 5.083 tỷ đồng (tăng trưởng 43%), vượt gần 20% kế hoạch năm. Đây cũng là năm có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của SSI.

Doanh thu từ các hoạt động như cho vay ký quỹ và môi giới đều tăng mạnh so với năm trước, phản ánh sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý II và III.

Với mũi nhọn là hoạt động cho vay, DSC ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2026 của SSI tăng trưởng 12%, đạt 5.715 tỷ. Mức định giá 12 tháng DSC đưa ra cho cổ phiếu SSI là 37.200 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức P/B 2,0x lần, cao hơn mức P/B Trung bình 5 năm (1,90 lần).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Vận tải dầu khí (PVT) với giá mục tiêu 28.600 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 15,3%.

Trong năm 2026, kết quả kinh doanh của PVT được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ nhờ hưởng lợi kép từ mặt bằng giá cước vận tải hàng lỏng duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, kết hợp cùng chiến lược mở rộng đội tàu quyết liệt trong giai đoạn trước.

VCBS dự báo doanh thu Mảng vận tải và lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ lần lượt đạt 11.562 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước) và 1,371 tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng EPS đạt 2.923 đồng/cổ phiếu. Với tiềm năng hưởng lợi từ giá cước vận tải hàng lỏng, VCBS khuyến nghị mua mã PVT với mức giá mục tiêu 28.600 đồng/cổ phiếu, tương đương P/E là 9.8 lần.

VCBS cho rằng, trong ngắn hạn các yếu tố địa chính trị từ Trung Đông sẽ chưa thể hạ nhiệt sớm và giúp giá cước định hạn neo cao trong các quý tới. Dựa trên kỳ vọng về diễn biến giá cước vận tải quốc tế, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần mảng vận tải năm 2026 của PVT đạt 11.562 tỷ đồng (tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng vận tải dầu sản phẩm và hàng lỏng khi mặt bằng giá cước cho thuê định hạn (Time Charter) được kỳ vọng duy trì ở mức tích cực dưới tác động của các biến số địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Đặc biệt, việc tái ký các hợp đồng định hạn bắt đầu trong Quý 2/2026 với mức giá vận tải hàng lỏng cao hơn 30% so với cùng kỳ sẽ là yếu tố then chốt giúp tối ưu doanh thu từ đội tàu hiện hữu đã được mở rộng trong giai đoạn trước.

Biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dự kiến đạt 23,5%, phản ánh sự tương quan giữa đà tăng của giá thuê tàu và khả năng kiểm soát chi phí vận hành (OPEX) khi giá dầu tăng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự báo đạt 1.371,3 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng dự phóng này mang tính thận trọng khi chưa bao gồm các khoản lợi nhuận đột biến từ hoạt động thanh lý tàu già trong kế hoạch tái cơ cấu tài sản năm 2026.

