Nhận định chứng khoán 19/3: VN-Index có thể sẽ quay trở lại đà giảm

VN-Index vẫn đang trong kênh tích lũy, chưa có tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm

Trải qua buổi sáng đánh mất thế trận vào tay “phe gấu”, phiên chiều chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phe mua, đưa VN-Index trở lại vùng giá xanh và sắc tím xuất hiện rải rác ở một số nhóm ngành. Mặc dù chỉ số đóng cửa kém viên mãn với việc VIC không còn trở thành bệ đỡ điểm số khi bị giảm tới 5,3% chỉ trong 15 phút phiên ATC nhưng phần còn lại của thị trường cho thấy trạng thái giao dịch tương đối tích cực. Sau nhiều phiên đắm chìm trong cơn mê giá sàn, nhóm cổ phiếu Dầu khí (PVT, PVD) và Phân bón (DPM, DCM) ngay lập tức lấy lại sắc tím và trở thành những nhân tố chìa khóa, cởi trói tâm lý cho thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về cổ phiếu STB khi được mệnh danh là “nhà băng” có diễn biến giá khỏe nhất trong giai đoạn qua, nay phải chịu áp lực điều chỉnh với biên độ (-6,36%) và “ông lớn” ngành Hóa chất – DGC với 33 triệu cổ phiếu (tương đương 8,8% số cổ phiếu lưu hành) chờ được giải cứu ở ngưỡng giá sàn. Nếu loại bỏ ảnh hưởng từ VIC khiến VN-Index bị nhiễu về mặt điểm số, thị trường có phiên giao dịch tương đối tích cực khi dòng tiền được luân chuyển giữa các nhóm ngành và đáng lẽ ra, một cây nến xanh đã có thể được dựng lên trong phiên 18/3 trên nền thanh khoản thấp hơn (-27,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 18/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.713,83 điểm, tăng 3,54 điểm (0,21%).

Việc thị trường hồi phục thiếu sự quyết đoán một phần vì thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-27,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 842 triệu cổ phiếu (-5,22%), tương đương giá trị đạt 25.464 tỷ đồng (3%).

VN-Index đóng cửa tăng điểm, tuy nhiên, độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón (6,62%), Dầu khí (4,60%) và Cảng biển (2,32%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-4,32%), Chứng khoán (-1,85%) và Hàng không (-1,20%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 18/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp với biên độ tăng điểm không lớn. Cũng giống như phiên trước, thanh khoản ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-27,5%) so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index được kéo tăng mạnh trong đầu phiên sáng nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là Ngân hàng, nhưng dòng tiền vẫn không vào khiến động lực tăng điểm hụt hơi.

“Xu hướng của VN-Index vẫn đang nằm trong kênh tích lũy và chưa có tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm mới. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index thử thách không thành công vùng kháng cự 1.740-1.755 điểm và quay lại sát mức giá tham chiếu vào cuối phiên. Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đà tăng của chỉ số. Với việc có nhiều sự kiện diễn ra trong các phiên cuối tuần, chỉ số khó có thể vượt qua vùng cản 1.740-1.750 điểm ngay trong các phiên tới.

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập vùng dao động cân bằng ngay sát trên đường trung bình động 200 ngày (MA200). Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ và có thể áp dụng chiến lược trading tại các điểm cận trong vùng từ 1.650-1.675 điểm đến 1.740-1.755 điểm. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu điều chỉnh trở lại các vùng giá thấp nhất trong các phiên giảm sâu tuần trước”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên hôm nay 19/3. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có khả năng vẫn tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với thanh khoản thấp. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng giảm dần.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

