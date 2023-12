Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/12

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VGC

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã cổ phiếu VGC trên sàn HOSE) là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng gồm kính xây dựng (chiếm 42% thị phần), gạch ốp lát (30% thị phần gạch ceramic).

Ngoài ra, VGC đã phát triển 11 khu công nghiệp với 560 ha diện tích đất còn lại, tập trung ở miền Bắc và miền Trung, VGC đã thu hút được những khách hàng lớn, bao gồm Samsung, Accor, BYD và nhiều khách hàng khác.

SSI kỳ vọng VGC sẽ duy trì được nguồn lợi nhuận ổn định từ việc cho thuê các khu công nghiệp hiện có trong thời gian dài. VGC đang giao dịch ở mức P/E và P/B năm 2024 lần lượt là 16x và 2,3x.

SSI điều chỉnh tăng ước tính cho năm 2023 và 2024 lần lượt lên 17,3% so với báo cáo trước đó và nâng giá mục tiêu 1 năm từ 43.600 đồng lên 55.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 4,3%, theo đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TPB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý III/2023, TienphongBank (mã cổ phiếu TPB trên sàn HOSE) có thu nhập lãi thuần đạt 2.963 tỷ đồng (tăng 8,6% so với quý trước, tăng 8,1% so với cùng kỳ); thu nhập ngoài lãi đạt 1.251 tỷ đồng (tăng 5,3% so với quý trước, tăng 22,2% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong ngân hàng đạt 4.214 tỷ đồng (tăng 7,6% so với quý trước, tăng 11,9% so với cùng kỳ).

Chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh, đạt 1.293 tỷ đồng (gấp 2,5 lần so với quý trước, 2,9 lần so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1.576 tỷ đồng (giảm 2,6% so với quý trước, giảm 26,2% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 4.959 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu quý III/2023 của TPB đạt 2,97% (tăng 76bps so với quý trước), chủ yếu đến từ nhóm khách hàng cá nhân. Do đó, mặc dù ngân hàng đã gia tăng trích lập nhưng tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn giảm mạnh xuống còn 47%.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TPB. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 22.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 30,2% so với giá tại ngày 21/12/2023.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu FRT

Cũng theo KBSV, kết thúc quý III/2023, CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (mã cổ phiếu FRT trên sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 8.236 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp đạt 16,7% (tăng 120bps) nhờ đóng góp lợi nhuận ngày càng lớn của chuỗi Long Châu. Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 13 tỷ đồng do sức mua yếu cùng ảnh hưởng của cuộc chiến giá khiến chuỗi FPT Shop ghi nhận lỗ, phải nhờ đóng góp lợi nhuận của chuỗi Long Châu thì mức lỗ mới giảm bớt.

Ngành hàng ICT đã có dấu hiệu tạo đáy trong quý 2 và đang hồi phục dần trong quý 3. Các tín hiệu vĩ mô tích cực đã bắt đầu xuất hiện, xuất khẩu hồi phục, lạm phát hạ nhiệt, FED cũng phát đi tín hiệu hạ lãi suất trong năm 2024. Dự kiến ngành hàng ICT sẽ tăng trưởng trở lại từ nửa cuối năm 2024.

Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn của FRT khi mà ngành hàng ICT của chuỗi FPT Shop đã dần đến mức bão hoà. Long Châu với lợi thế cạnh tranh vững vàng hiện đang tăng trưởng mạnh mẽ, bỏ xa các đối thủ trong ngành.

KBSV dự phóng doanh thu thuần năm 2023 của FRT đạt 32.591 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 155 tỷ đồng do ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến giá. Kỳ vọng ngành hàng ICT hồi phục cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Long Châu sẽ giúp FRT tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, tuy nhiên diễn biến giá trong thời gian gần đây của cổ phiếu đã phản ánh tương đối tiềm năng tăng trưởng của FRT, giá cổ phiếu không còn hấp dẫn khi so với định giá. KBSV đưa ra khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT với giá mục tiêu 106.000 đồng/cổ phiếu.

