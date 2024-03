>> Nhận định chứng khoán 27/3: VN-Index có thể kiểm tra lại ngưỡng 1.291 điểm

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu BID

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng 16,8% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) lên 54.200 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ khả quan xuống phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng ~35% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ việc VCSC tăng 13,5% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 (tăng tương ứng 6,6%/10,4%/12,5%/13,7%/20,4% cho năm 2024/2025/2026/2027/2028) và tăng giả định P/B mục tiêu của BID từ 2,2 lần lên 2,4 lần.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/3 (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 cao hơn chủ yếu được thúc đẩy bởi việc VCSC tăng 7,5% dự báo thu nhập lãi ròng (NII) sau khi điều chỉnh tăng giả định NIM trung bình, đặc biệt tập trung vào 3 năm cuối của giai đoạn dự báo khi VCSC tin rằng, dự báo NIM trước đây khá thận trọng trong bối cảnh các khoản cho vay bán lẻ năm 2023 tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Điều này bị ảnh hưởng một phần bởi việc VCSC giảm 5,8% dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lãi từ giao dịch ngoại hối) và tăng 7,5% dự báo chi phí dự phòng. Giả định trung bình của VCSC về chi phí tín dụng giai đoạn 2024-2028 đi ngang ở mức ~ 1,15%.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu STK

VCSC hạ khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) dù nâng giá mục tiêu thêm 5% do giá cổ phiếu đã tăng 22% so với đầu năm.

VCSC nâng giá mục tiêu chủ yếu do quan điểm lạc quan hơn của VCSC về định giá ngắn hạn khi VCSC nâng P/E mục tiêu từ 10,0 lần lên 14,0 lần, so với P/E trung bình 5 năm của STK là 12,3 lần. VCSC cho rằng, STK xứng đáng có P/E cao hơn mức trung bình lịch sử nhờ bước ngoặt lợi nhuận dự kiến vào năm 2024.

Tuy nhiên, mức tăng trong P/E mục tiêu bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo thu nhập thấp hơn. VCSC điều chỉnh giảm 7%/3% dự báo LNST các năm 2024/2026, đồng thời tăng 3% cho dự báo LNST năm 2025, chủ yếu là do dự báo sản lượng bán hàng thấp hơn, một phần được bù đắp bởi chi phí lãi vay dự kiến thấp hơn.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PTB

VCSC điều chỉnh khuyến nghị cho PTB từ phù hợp thị trường lên mua khi điều chỉnh tăng 22% giá mục tiêu lên 72.900 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do VCSC điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025/2026 lần lượt 13%/9%/7% và tăng dự báo P/E mục tiêu tổng hợp cho năm 2024 từ 11,7x lên 12,5x.

VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận vì mảng xuất khẩu nội thất của PTB đang phục hồi mạnh hơn dự kiến và ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ tiếp tục kinh doanh với Gigacloud - chủ sở hữu mới của Noble House Home Furnishing LLC.

VCSC kỳ vọng xuất khẩu nội thất quý 1/2024 sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước trong khi xuất khẩu đá đi ngang so với cùng kỳ năm trước. VCSC dự báo doanh thu từ gỗ trong năm 2024 sẽ tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức đỉnh trong năm 2021 13%. Trong khi đó, VCSC dự báo doanh thu đá trong năm 2024 sẽ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước từ mức cơ sở cao hơn của năm 2023 so với mảng gỗ.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sự chuyển hướng sang cho vay bán lẻ giúp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) luôn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ở hầu hết các chỉ số tài chính từ 2017-2023, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng CAGR 50%, tỷ lệ ROE, ROA duy trì ở mức cao nhất ngành (lần lượt 27% và 2,4%). KBSV đánh giá, các sản phẩm chủ đạo ở phân khúc bán lẻ (vay mua nhà, vay hộ kinh doanh, vay mua xe) sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn và là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận.

VIB tận dụng thế mạnh huy động vốn từ các TCTD nước ngoài với chi phí rẻ hơn huy động trong nước. KBSV đánh giá, cơ cấu vốn huy động hiện tại tương đối hợp lý giúp VIB kiểm soát chi phí vốn (CoF) để duy trì NIM ở mức cao; phù hợp về kỳ hạn giữa huy động với cho vay (Maturity matching).

Giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua, KBSV kỳ vọng chất lượng tài sản sẽ được cải thiện trong năm 2024 dựa trên kịch bản cơ sở dự báo nền kinh tế và thị trường BĐS hồi phục dần dần; mặt bằng lãi suất trung tính hơn tạo điều kiện cho khách tất toán các khoản nợ đúng hạn; VIB thắt chặt hơn trong chính sách cho vay giúp kìm hãm tốc độ tăng của tỷ lệ hình thành nợ xấu mới; ngân hàng đang đẩy mạnh xử lý và thu hồi sản phẩm cho vay mua xe (phân khúc có NPL cao).

Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, KBSV điều chỉnh mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu VIB là 27.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 16% so với giá tại ngày 22/3/2024.