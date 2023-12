Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/11

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BMP

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho biết, vừa nâng khuyến nghị cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) từ phù hợp thị trường lên khả quan và tăng giá mục tiêu thêm 9% lên 93.300 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2027 thêm 4%, vốn xây dựng cơ bản thấp hơn, dự kiến đạt 80 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2024-2028 so với 100 tỷ đồng trước đây vì chúng tôi dự báo nhu cầu vốn XSCB không đáng kể đối với BMP trong suốt giai đoạn dự báo và 3) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2023 thêm 3% lên 995 tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do giả định cao hơn về biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bù đắp cho việc chúng tôi giảm dự báo sản lượng bán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

VCSC điều chỉnh giảm 2,0% giá mục tiêu xuống 39.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG).

Giá mục tiêu giảm chủ yếu do chúng tôi giảm 6,2% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -7,8%/-8,7%/-8,3%/-4,4%/-4,1% vào các năm 2023/2024/2025/2026/2027), điều này được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và chúng tôi điều chỉnh giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của CTG từ 14,6% xuống 14,5% do cập nhật hệ số beta. Chúng tôi duy trì giả định P/B mục tiêu ở mức 1,30 lần.

VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 là do chúng tôi giảm 2,0% dự báo tổng thu nhập từ lãi (NII) sau khi chúng tôi điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,11% xuống 3,05%, dự báo tổng chi phí dự phòng tăng 5,4% và dự báo tổng thu nhập ròng khác giảm 6,4% sau giả định thận trọng hơn của chúng tôi về thu nhập thu hồi từ các khoản nợ xấu đã xử lý. Những điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 9,5% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PC1

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) sử dụng phương pháp DCF để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1 – sàn HOSE) từ nhiều mảng hoạt động. Theo đó, SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 30.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng tiềm năng tăng giá là 18,2% và khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PC1.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán MB (MBS) dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) sẽ lần lượt đạt 1.055 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và 1.133 tỷ đồng (tăng trưởng 7% so với năm trước) với động lực chủ yếu từ nhóm vận tải dầu thô.

MBS cũng điều chỉnh tăng EPS năm 2023 - 2024 của PVT thêm 20,5 – 21,2% so với dự báo cũ) do tăng biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dầu thô thêm 12,8 – 12,7 điểm % so với dự phóng cũ do giá cước tích cực hơn; điều chỉnh tăng chi phí tài chính thêm 32,3% và 70% để phản ánh nợ vay tăng phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu của PVT.

Trong năm 2023, doanh nghiệp đã đặt kế hoạch tham vọng hơn với mục tiêu 85 tàu vào năm 2025, tập trung vào mở rộng đội tàu dầu sản phẩm/hóa chất. Nếu kế hoạch này được thực hiện, doanh thu từ mảng vận tải của PVT sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ tăng khả năng khai thác trên thị trường cho thuê tàu định hạn quốc tế.

Tuy nhiên, vì một số rủi ro liên quan tới tỷ giá và chi phí tài chính, chúng tôi cho rằng kế hoạch mở rộng đến 85 tàu của PVT sẽ khó được thực hiện đúng tiến độ. Trong kịch bản của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ có tổng cộng 51 tàu vào năm 2023, 75 tàu vào năm 2025 (88% kế hoạch) và hoàn thành mở rộng đến 85 tàu vào năm 2028.

MBS sử dụng 2 phương pháp FCFF và EV/EBITDA để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu PVT là 30.100 đồng/CP (tăng 12,2% so với báo cáo trước). Đồng thời, duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT.

Giá mục tiêu tăng chủ yếu dựa trên việc: chuyển mô hình DCF sang năm sau; tăng dự phóng EPS 2023-2024 thêm 20,5% và 21,2%. Rủi ro giảm giá bao gồm: giá cước vận tải tái ký cho nửa cuối năm 2024 thấp hơn dự kiến và chi phí tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn dự kiến.

