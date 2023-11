Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/10

Nhận định chứng khoán 31/10: VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm

Vietcombank báo lãi trước thuế gần 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng của năm 2023

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023. Lợi nhuận trước thuế quý 3 năm nay của Vietcombank đạt 9.051 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy tăng trưởng dương so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận quý 3 vẫn thấp nhất trong 4 quý gần nhất.

Tổng thu nhập hoạt động quý 3/2023 đạt 15.777 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận sự sụt giảm, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 7,8% xuống 12.596 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 19,2% xuống 891 tỷ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.581 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động quý 3/2023 giảm tới 17,9% xuống còn 5.233 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng giảm gần một nửa xuống còn 1.494 tỷ đồng.

Vietcombank báo lãi trước thuế gần 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng của năm 2023 (Ảnh minh họa: KT)

Luỹ kế 9 tháng của năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 51.764 tỷ đồng, tăng 4,7%. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 3,2% xuống 16.163 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 22,3% xuống 6.051 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 29.550 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 23.694 tỷ đồng.

Với kết quả này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí “quán quân” lợi nhuận của ngành.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản Vietcombank ở mức hơn 1,73 triệu tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm. Nguyên nhân tổng tài sản giảm chủ yếu do tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm hơn 63 nghìn tỷ (tương đương giảm 68%) xuống còn hơn 29.300 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank tăng hơn 44.700 tỷ trong 9 tháng đầu năm, tương đương tăng 3,9%. Nợ xấu cuối quý 3 là 14.393 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 0,68% cuối năm 2022 lên 1,21% (tháng 9/2023).

Thế Giới Di Động (MWG) báo doanh thu tháng 9 lên cao nhất từ đầu năm

Cũng theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), trong thông báo mới nhất, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

Riêng trong tháng 9/2023, doanh thu của MWG ước đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng 8 trước đó và gần sát ngưỡng doanh thu của cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu theo tháng cao nhất của MWG trong vòng 10 tháng trở lại đây.

Trong tháng 9, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt hơn 7.200 tỷ đồng. Theo MWG, doanh thu tăng 7% so với tháng 8 trước đó nhờ nỗ lực bán hàng thành công điện thoại trong các đợt ra mắt sản phẩm mới và tăng bán máy tính xách tay trong mùa tựu trường. Riêng sản phẩm Iphone 15 đóng góp gần 600 tỷ đồng từ hơn 18.000 sản phẩm bán ra.

Trong khi đó, Bách Hoá Xanh đạt doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng, đây là tháng thứ 7 liên tiếp trong năm 2023 doanh thu theo tháng của Bách Hoá Xanh vượt Thế Giới Di động tuy nhiên con số có phần sụt nhẹ so với tháng trước. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh trong tháng 9 đạt 1,65 tỷ đồng/cửa hàng.

Luỹ kế 9 tháng của năm 2023 , doanh thu thuần MWG ước đạt 86.858 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 64% chỉ tiêu doanh thu trong năm nay. Trong đó, doanh thu của chuỗi Thế giới Di động và Topzone ước đạt 20.672 tỷ đồng (tỷ lệ 23,8%), Điện Máy Xanh đạt 41.692 tỷ đồng (chiếm 48%). Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 22.323 tỷ đồng sau 9 tháng, riêng quý 3 doanh thu là hơn 8.600 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý 2.

Lãi ròng quý 3 giảm 52%, HAH tăng trưởng âm quý thứ 4 liên tiếp

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) tiếp tục tình trạng doanh thu và lợi nhuận giảm trong quý 3/2023, đạt hơn 681 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu hoạt động khai thác tàu giảm 11% nhưng đây là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 80%. Doanh thu giảm nhưng chi phí giá vốn lại tăng cao bào mòn 58% lãi gộp xuống 158 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 48% cùng kỳ còn 23%.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/10 (Ảnh minh họa: KT)

Hơn nữa, các chi phí tài chính (hầu hết là chi phí lãi vay) và chi phí quản lý cũng tăng đáng kể góp phần làm xấu đi kết quả chung. Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu hoạt động tài chính tăng 79% lên 11 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Kết quả, HAH báo lãi ròng quý 3 đạt gần 106 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 4 liên tiếp, Công ty ghi nhận tăng trưởng âm về lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần HAH ở mức 1,948 tỷ đồng và lãi ròng 322 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 51% so với cùng kỳ. Công ty thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận năm.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu CTR

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank (Agriseso) cho biết, CTCP Công trình Viettel (CTR) kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra cả năm 2023 với đà tăng trưởng trên 20% trong 8 tháng đầu năm nhờ câu chuyện chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và CTR khả năng được hưởng lợi khi Việt Nam bắt đầu triển khai phát triển mạng 5G vào cuối năm nay.

Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% trong hơn 10 năm qua về lợi nhuận sau thuế, CTR là một cổ phiếu phù hợp đầu tư trong trung và dài hạn. CTR đang có mức định giá hấp dẫn khi P/Ef 2023 15,2x, thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất.

Do đó, Agriseco Research khuyến nghị tăng cổ phiếu CTR với giá mục tiêu là 90.000 đồng/cổ phiếu (Upside 17% từ thị giá hiện tại) trong 1 năm tới.