Nhận định chứng khoán 10/10: Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chững lại?

VOV.VN - Số liệu thống kê cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt khoảng 167.983 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ; trong đó tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 147.180 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị phát hành công chúng đạt 20.803 tỷ đồng, tăng 141,4 % so với cùng kỳ.