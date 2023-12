Nhận định chứng khoán 1/12: VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.085 điểm

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/12

VN-Index có thể sẽ tiếp tục hình thành nền giá với các phiên tăng giảm xen kẽ

Thị trường kết thúc tháng 11/2023 với phiên giao dịch giảm điểm cuối phiên trước áp lực cơ cấu danh mục của quỹ ETF bám theo chỉ số MSCI cuối phiên. Qua đó, VN-Index kết thúc tháng 11/2023 ở mức 1.094,13 điểm, phục hồi tăng 6,4% so với tháng 10/2023 sau 2 tháng chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ vùng giá quanh 1.250 điểm về vùng giá 1.020 điểm với thanh khoản cải thiện tốt trở lại khi khối lượng giao dịch tăng 19,65% so với tháng 10. HNX-Index kết thúc tháng 11 ở mức 226,15 điểm tăng 9,69% so với tháng 10 với thanh khoản cũng cải thiện tốt so với mức trung bình. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt 16.662 tỷ đồng, tăng 16,6% so với phiên trước, ở mức trung bình khi nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch.

Với áp lực bán ròng của khối ngoại nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có diễn biến tiêu cực, ảnh hưởng lên điểm số thị trường chung trong gần cuối phiên khi đa số giảm điểm, thanh khoản gia tăng với: SSB (-1,95%), OCB (-1,84%), VAB (-1,52%), TCB (-1,34%), BID (-1,15%)... ngoài các mã tăng nhẹ như: TPB (+0,89%), KLB (+0,88%), LPB (+0,66%)... Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán sau diễn biến tăng giá trong phiên cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ cuối phiên, thanh khoản gia tăng khi giảm điểm. Trong khi đó, các cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp có diễn biến nổi bật ngay từ đầu phiên, nhiều mã tăng giá mạnh, mặc dù chịu áp lực bán cuối phiên nhưng đa số vẫn tăng giá tích cực, thanh khoản gia tăng mạnh với: ITA (+6,94%), VGC (+3,22%), SIP (+1,90%), TIP (+1,01%).... Các nhóm ngành khác hầu hết có diễn biến kém tích cực, biến động trong biên độ hẹp và giảm điểm khi kết thúc phiên, thanh khoản dưới mức trung bình.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), về góc nhìn kỹ thuật, thị trường đóng cửa ở mức giá thấp nhất phiên khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Hiện nay, VN-Index đang ở vùng hội tụ của nhiều đường MA và vẫn chưa xác nhận xu hướng rõ ràng. Các chỉ báo động lượng đang ở khu vực trung tính cũng cho thấy phe mua và phe bán đang ở trạng thái cân bằng.

“Thị trường đang tích lũy với biên độ thu hẹp dần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hình thành nền giá với các phiên tăng giảm xen kẽ trước khi hình thành xu hướng mới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải từ 30-40% danh mục. Hạn chế giải ngân mới để chờ đợi thêm tín hiệu tích lũy hoặc bứt phá với thanh khoản đủ mức độ tin cậy từ thị trường”, chuyên gia của Agriseco nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại vùng 1.085 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản có thể vẫn ở mức thấp và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng nhìn chung dòng tiền vẫn đang suy yếu cho nên thị trường khó có thể xác nhận xu hướng rõ ràng trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư đang lạc quan trở lại, nhưng nhìn chung tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) phân tích, theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Khối lượng giao dịch duy trì ở dưới mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý dòng tiền có phần thận trọng. Không những vậy, chỉ số tiếp tục vận động quanh chùm MA 20, cùng với chùm MA5, 20, 50 đang có xu hướng hội tụ quanh MA200, cho thấy chỉ số đang tiếp diễn trạng thái vận động Sideway trong biên độ hẹp từ 1.070 đến 1.130 điểm. Tuy nhiên, chỉ số có phiên lấy lại đóng cửa trên MA5 và 20, cùng với MACD có dấu hiệu tạo Hook, do vậy, chỉ số đang có cơ hội xuất hiện nhịp hồi lên thử thách ngưỡng kháng cự biên trên của hộp Sideway, tương đương vùng 1.130 điểm (đỉnh cũ).

Đối với sàn Hà Nội, HNX Index có diễn biến tương tự. Chỉ số cũng đang vận động Sideway quanh chùm MA từ MA5 tới MA200 hội tụ với biên độ từ 220 đến 230 điểm, đồng thời phiên tăng vượt MA5 và MACD có dấu hiệu tạo Hook, cho thấy chỉ số đang có cơ hội phục hồi từ biên dưới lên biên trên.

“Nhìn chung, thị trường tiếp diễn trạng thái Sideway trong biên độ hẹp sau phiên tăng 29/11. Do đó, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và thực hiện các vị thế giao dịch lướt sóng trên các cổ phiếu hiện có. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng và đang thu hút được dòng tiền mạnh tham gia”, chuyên gia của PHS khuyến nghị.