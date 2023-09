Nhận định chứng khoán 21/9: Thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh

VN-Index sẽ hồi phục đi lên để kiểm tra lại vùng đỉnh cũ ngắn hạn 1.246 điểm

Sau phiên giao dịch phục hồi với lực cầu gia tăng tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý và kiểm tra lại vùng đỉnh năm 2018 (1.200 điểm -1.211 điểm), VN-Index trong phiên 20/9 duy trì tích cực khi tăng điểm trong phiên sáng với thanh khoản cải thiện, đà tăng được duy trì và bùng nổ trong phiên chiều với thanh khoản gia tăng tốt ở nhiều mã, nhóm mã. Kết phiên giao dịch ngày 20/9, VN-Index tăng 14,61 điểm (+1,21%) lên mức 1.226,11 điểm, với kỳ vọng kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 8/2023 quanh 1.250 điểm. HNX-Index tăng tốt hơn 4,6 điểm (+1,84%) lên 254,82 điểm, tiếp tục kiểm tra lại vùng giá thấp nhất tháng 6/2022 quanh 262 điểm. Độ rộng trên hai sàn niêm yết cải thiện tốt hơn nhiều so với phiên trước, tích cực khi có tổng cộng 533 mã tăng giá (24 mã tăng trần), 143 mã giảm giá (4 mã giảm sàn) và 121 mã giá tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn đạt 22.275,49 tỷ đồng, giảm 11,59% so với phiên trước, duy trì trên mức trung bình, một phần do nhiều mã nhóm đầu cơ, bất động sản, ngân hàng vẫn phục hồi với thanh khoản kém.

Các cổ phiếu xuất khẩu sau diễn biến tích cực phiên trước những kỳ vọng tình hình xuất khẩu cải thiện cho nhu cầu cuối năm và đồng USD cải thiện, tăng giá tiếp tục có diễn biến nổi bật ngay từ đầu phiên, nhiều cổ phiếu thủy sản tăng giá mạnh, thanh khoản đột biến như: ANV (+6,95%), IDI (+5,67%), CMX (+5,53%), FMC (+3,59%)... hóa chất CSV (+4,11), DGC (+3,34%)... Nhóm cổ phiếu vận tải biển, cảng biển duy trì diễn biến tích cực, vượt trội so với thị trường chung khi giá cước vận tải tiếp tục có tín hiệu tăng giá hơn 20% trong 1 tháng qua, nổi bật với VOS (+4,28%), DXP (+3,15%), HAH (+2,86%), GMD (+2,80%), SGP (+2,56%)... Các cổ phiếu vận tải dầu khí cũng có diễn biến tích cực, nổi bật như PVT (+6,98%) tăng giá mạnh và hướng về vùng giá đỉnh lịch sử tháng 3/2022, GSP (+3,88%), VIP (+3,81%), VTO (+2,01%)....

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường đã tạo xong đáy ngắn hạn ở vùng 1.200 điểm và sẽ hồi phục đi lên để kiểm tra lại vùng đỉnh cũ ngắn hạn 1.246 điểm, tuy nhiên sẽ gặp các rung lắc nhất định trong phiên hôm nay 21/9 (phiên đáo hạn phái sinh và đón nhận thông tin lãi suất từ FED).

“Nhà đầu tư nên nắm chắc danh mục của mình, đối với nhà đầu tư còn tỷ trọng tiền mặt cao có thể chờ các nhịp điều chỉnh trong phiên để giải ngân vào các cổ phiếu ở những ngành có cơ bản tốt và đang được hưởng lợi từ chính sách và vĩ mô như: Chứng khoán, Thủy sản, Dệt may, Bất động sản, Thép, và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay và chỉ số VN-Index có thể sẽ đối mặt với mức kháng cự 1.245 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên các nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh do thị trường có thể sẽ liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Dòng tiền đang có dấu hiệu phân hóa khá rõ nét khi dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm và độ rộng thị trường có dấu hiệu tích cực hơn cho thấy các nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn giảm mạnh nên các nhà đầu tư vẫn chưa nên vội mua mạnh trở lại giai đoạn hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và có thể mua thêm tại các nhịp điều chỉnh với các cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, về góc nhìn kỹ thuật, lực cầu xuất hiện trở lại đã giúp cho VN-Index hình thành nến xanh tăng điểm, vượt lên trên đường trung bình động MA20. Tuy nhiên chỉ báo ADX hiện đã rơi xuống 20 nên xác suất biến động, phục hồi mạnh của VN-Index sẽ không cao và thay vào đó là những phiên tăng giảm đan xen cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ tích lũy trở lại quanh khu vực điểm 1.220 trước khi bước vào nhịp tăng mới.

“Các nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đáy thành công trong các phiên trước, tiếp tục duy trì tỉ trọng, bám sát thị trường tại khu vực 1.220 và có thể giải ngân thêm đối với các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền và có xu hướng vượt đỉnh như: hóa chất, chứng khoán”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.