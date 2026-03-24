Nhận định chứng khoán 24/3: Quán tính giảm điểm có thể tiếp diễn

Thứ Ba, 06:15, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.580 điểm, xa hơn là vùng 1.560 điểm, trước khi lực cầu quay trở lại.

Quán tính giảm điểm có thể tiếp diễn

Phiên giao dịch “chào tuần mới” bao trùm bởi tâm lý bi quan tới từ VN-Index khi áp lực bán dồn dập ngay từ khi mở cửa trong bối cảnh tin tức tiêu cực về xung đột khu vực vùng Vịnh xuất hiện vào cuối tuần qua. Lượng cung ồ ạt hoảng loạn bán tháo, đánh thủng mốc hỗ trợ 1.600 điểm và lần đầu tiên trở về ngưỡng giá thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Rất nhiều mã cổ phiếu đóng cửa giảm kịch biên độ, nằm ở nhiều nhóm ngành, trải dài từ các vốn hóa lớn tới nhỏ như Chứng khoán (VND, HCM, VCI), Bất động sản (NVL, DXG…) và ngay cả cổ phiếu VIC vốn được neo giữ giá để giảm thiểu thiệt hại cho VN-Index cũng đành chịu chung số phận.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn cho thấy khả năng ngược dòng mạnh mẽ với biên độ giảm thu hẹp đáng kể so với thị trường chung và một số đóng cửa trong sắc xanh phải kể đến như Hàng tiêu dùng (MSN, VNM), Chứng khoán (TCX, VPX) và Phân bón (DCM, DPM). Sắc đỏ bao trùm thị trường khi chỉ vỏn vẹn 33 mã tăng điểm so với 317 mã giảm điểm (tức số lượng mã giảm điểm gấp gần 10 lần so với phía bên kia đối trọng) cùng với thanh khoản khớp lệnh gia tăng so với phiên giao dịch trước đó và ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.591,17 điểm, giảm 56,64 điểm (-3,44%).

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.591,17 điểm, giảm 56,64 điểm

Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, đẩy thanh khoản khớp lệnh cao hơn so với phiên giao dịch trước đó và ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,105 triệu cổ phiếu (14.80%), tương đương giá trị đạt 29,315 tỷ đồng (-5.85%).

Phiên giao dịch hoảng loạn của VN-Index khi có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Đường (0,36%) là nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-6,46%), Chứng khoán (-5,97%) và Bán lẻ (-5,72%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 23/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, xuyên thủng mốc tâm lý 1.600 điểm. Thanh khoản phiên 23/3 tăng đáng kể so với nhiều phiên trước nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn chưa vượt mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa ở mức thấp với biên độ giảm lớn và đi kèm với thanh khoản cao cho thấy quán tính giảm điểm còn có thể tiếp diễn trong phiên hôm nay 24/3. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã điều chỉnh (-16,7%) so với mức đỉnh và đang ở trong vùng điều chỉnh mục tiêu (15%-18%) sẽ kỳ vọng có nhịp hồi phục.

“Nhà đầu tư hạn chế hành động bán tháo trong phiên giảm tiếp theo, đồng thời mạnh dạn quay lại vị thế mở mua thăm dò khi quán tính giảm điểm kéo VN-Index về quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.540 điểm”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể giảm về vùng 1.580 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, hình thành cây nến đỏ thân dài dạng ‘Marubozu’, cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt và chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số đồng thời đánh mất vùng MA5 và MA10, xuyên thủng MA20 và nới rộng khoảng cách so với MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn chuyển sang trạng thái kém tích cực sau nhịp hồi phục không thành công trước đó. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI tiếp tục suy yếu và lùi sâu về vùng quá bán, cho thấy động lực giảm vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.580 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Ở kịch bản trung lập – kém khả quan, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.580 điểm, xa hơn là vùng 1.560 điểm, trước khi lực cầu quay trở lại.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi nhưng không đi kèm sự cải thiện rõ rệt của dòng tiền. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Đối với nhà đầu tư trung – dài hạn, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ mạnh hơn khi thị trường điều chỉnh sâu. Nhóm ưu tiên vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung và dài hạn.

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, triển vọng thị trường ngắn hạn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang làm tăng rủi ro về lạm phát và tỷ giá trong nước. Với việc để mất vùng hỗ trợ quanh đường MA200, xu hướng ngắn hạn của thị trường đang trở nên kém tích cực hơn. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm điểm và lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1550 điểm.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ tiền mặt với tỷ trọng cao trong giai đoạn hiện tại. Các vị thế đang có trong danh mục nên được kiểm soát chặt chẽ bằng nếu vi phạm ngưỡng dừng lỗ, đặc biệt là các vị thế ngắn hạn”, ông Huy lưu ý.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/3

CTV Kim Oanh/VOV.VN
