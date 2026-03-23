VN-Index “bốc hơi” hơn 120 điểm sau 3 phiên, chuyện gì đang xảy ra?

Thứ Hai, 17:22, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index giảm sốc hơn 120 điểm chỉ sau 3 phiên, thủng mốc 1.600 và rơi về đáy 4 tháng. Áp lực bán tháo lan rộng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng khiến thị trường đối mặt nhiều bất định.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Trong phiên giao dịch sáng nay 23/3, áp lực bán trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán Việt chìm trong sắc đỏ và VN-Index điều chỉnh mạnh, có thời điểm mất gần 50 điểm xuống sát mốc 1.600 điểm.

Bước sang phiên giao dịch chiều nay, lực bán tiếp tục tăng mạnh đã khiến các cổ phiếu lùi sâu hơn và chỉ số VN-Index một lần nữa để mất mốc 1.600 điểm sau khoảng 40 phút mở cửa.

vn-index boc hoi hon 120 diem sau 3 phien, chuyen gi dang xay ra hinh anh 1
Sắc đỏ và xanh lơ bao trùm trên bảng điện tử

Áp lực xả bán lan rộng đã đẩy nhiều mã về mức giá sàn và VN-Index tiếp tục nới thêm biên độ giảm. Lực bán mạnh khiến VN-Index nhanh chóng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý. Thị trường khép lại phiên giao dịch với mức giảm lên tới 56 điểm và chỉ số VN-Index rơi về sát mốc 1.590 điểm, mức giá đóng cửa thấp nhất trong hơn 4 tháng qua. Đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp với mức điều chỉnh tổng cộng lên đến 123 điểm. Việc chỉ số VN-Index rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày cho thấy nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn.

Sắc đỏ bao trùm trên bảng điện tử trong phiên đầu tuần. Xét về nhóm ngành, chỉ có duy nhất nhóm thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe thoát sự điều chỉnh, tuy nhiên, nhóm này cũng chỉ tăng 0,2%, với DP1 tăng 3,25%, JVC tăng 1,85%, BBT tăng 1,64%..., trong khi TNH giảm nhẹ 0,5%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu năng lượng lùi sâu và trở thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Nhóm bất động sản cũng thuộc top giảm mạnh khi giảm tới 4,8%. Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất khi hầu hết cổ phiếu thành phần giảm điểm. Một số mã trụ như: HCM, VND, VCI đóng cửa tại giá sàn, còn SSI và VIX lần lượt mất 5,5% và 5,8%.

Tiếp đến là nhóm cổ phiếu ngân hàng với nhiều cổ phiếu đầu ngành này như VCB, BID, CTG, VPB, HDB giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến hơn 2%, tuy nhiên, tất cả các mã đều thoát được đà giảm sàn. Trong đó, SHB vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất thị trường với hơn 85,66 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa, mã này giảm 3,4%.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 23/3, trên sàn HOSE có 317 mã giảm (38 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 33 mã tăng, chỉ số VN-Index giảm 56,64 điểm (-3,44%), xuống 1.591,17 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,1 tỷ đơn vị, giá trị 31.093,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, thị trường cũng nới rộng biên độ giảm. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số HNX-Index giảm 5,92 điểm (-2,43%), xuống 237,54 điểm với 138 mã giảm (7 mã giảm sàn) và 23 mã tăng. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 96,2 triệu đơn vị, giá trị 1.735 tỷ đồng. 

Trên sàn UPCoM, sắc đỏ chiếm áp đảo và UPCoM-Index cũng nới thêm đà giảm điểm. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số UPCoM-Index giảm 2,42 điểm (-1,96%), xuống 121,32 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 44 triệu đơn vị, giá trị 688,3 tỷ đồng.

Kịch bản nào cho VN-Index sau nhịp giảm mạnh?

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), sau 3 tuần giao tranh, tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã lan rộng đến hầu hết các loại tài sản, khiến nhà đầu tư toàn cầu gần như không còn nhiều “vùng an toàn”. Chỉ số chứng khoán ở một số thị trường đã rơi vào trạng thái điều chỉnh, tức giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất. Cả 4 ngân hàng trung ương lớn (ECB, BOE, FED, BOJ) có cuộc họp trong tuần vừa qua đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát leo thang theo giá năng lượng. Thậm chí, thị trường lãi suất tương lai đang bắt đầu phản ánh khả năng ECB, FED có thể tăng lãi suất, thay vì giảm lãi suất, trong năm nay. 

“Dòng tiền đang chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, phản ánh mức độ bất định ngày càng lớn trên thị trường toàn cầu”, chuyên gia của MBS nhận định.

vn-index boc hoi hon 120 diem sau 3 phien, chuyen gi dang xay ra hinh anh 2
Dòng tiền đang chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt (Ảnh minh họa: KT)

Thị trường trong nước đang có mức chiếu khấu khá mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông khi chỉ số VN-Index rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh chỉ sau 2 tuần đầu tháng 3 (-11,6%). Đáng chú ý, kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index đã mất -12,4% giá trị, đây là mức thiệt hại lớn hơn so với các thị trường ở khu vực Châu Á được đánh giá là nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-7,4%), Nhật Bản (-9,3%), Đài Loan (-4,9%).

“Với mức giảm -12,4% chỉ sau 3 tuần và -14,1% (~270 điểm) kể từ đỉnh, chỉ số VN-Index đang hướng đến tháng giảm mạnh nhất kể từ thời COVID-19 (tháng 4/2020). Mức giảm khá mạnh đang đe dọa xu hướng tăng dài hạn của VN-Index khi chỉ số này đang ở ngay ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày (~1.650 điểm)”, chuyên gia của MBS cho hay.

chung_khoan_23-3.jpg

Áp lực bán ồ ạt, chứng khoán Việt Nam mở tuần bằng cú rơi mạnh

VOV.VN - Chỉ trong hơn một giờ giao dịch sáng 23/3, VN-Index lao dốc mạnh, có thời điểm mất gần 50 điểm xuống sát mốc 1.600 điểm khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đồng loạt giảm sâu, kéo hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở

Trong kịch bản cơ sở, chuyên gia của MBS dự báo, thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận (VN-Index để mất MA200). Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, tâm lý  thị trường suy yếu trước diễn biến khó lường từ xung đột Trung Đông và khối ngoại đẩy mạnh bán ròng đã phá vỡ vùng tích lũy sau đáy ngắn hạn của VN-Index. Thị trường đang có nguy cơ mất vùng tích lũy ngắn hạn và tiếp tục hướng tới vùng giá thấp hơn.

“Nhà đầu nên theo dõi phản ứng giá tại ngưỡng tâm lý 1.600 điểm và giá mục tiêu mô hình 2 đáy tại 1.580 điểm để nâng tỷ trọng cổ phiếu cho mục tiêu giao dịch 3 tháng tới”, chuyên gia của BSC khuyến nghị.

Diệp Diệp/VOV.VN
