Nhận định chứng khoán 3/8: VN-Index có thể đi ngang và biến động với biên độ hẹp

Thị trường sẽ có các phiên tăng giảm điểm xen kẽ

Sau khi chịu áp lực bán phiên 1/8, VN-Index trong phiên 2/8 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh vùng giá 1.210 điểm với thanh khoản suy giảm trước khi phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 2/8, VN-Index tăng điểm nhẹ 2,87 điểm (0,24%) lên mức 1.220,43 điểm. HNX-Index tích cực hơn tăng 1,96 điểm (+0,82%) lên mức 241,31 điểm. Độ rộng trên hai sàn niêm yết phục hồi tích cực với tổng cộng 338 mã tăng giá (18 mã tăng trần), 300 mã giảm giá (1 mã giảm sàn) và 113 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết trong phiên đạt 20.764 tỷ đồng, giảm 28,44% so với phiên đột biến trước đó, duy trì trên mức trung bình. Mức độ phục hồi không đồng đều, nhiều mã phục hồi kém với khối lượng giao dịch suy giảm khi tâm lý trị trường trở nên thận trọng hơn.

Sau phiên biến động mạnh với thanh khoản đột biến, thị trường phiên 2/8 giao dịch chậm lại, tuy nhiên, vẫn có nhiều điểm khá tích cực khi nhiều mã vẫn thu hút dòng tiền tăng giá tích cực với thanh khoản gia tăng mạnh, nhiều mã vượt vùng giá đỉnh cũ trong các nhóm ngành như ngân hàng với: EIB (+6,99%), KLB (+5,56%), SGB (+9,03%), CTG (+2,14%).... Nhóm dịch vụ tài chính, chứng khoán đa số cũng phục hồi tốt, nổi bật như: VIX (+6,86%), CTS (+2,36%), MBS (+1,46%), SHS (+1,33%)... tuy nhiên, thanh khoản suy giảm khá mạnh, dưới mức trung bình. Các mã nhóm bất động sản sau áp lực bán mạnh phiên trước, như là một động thái bán giảm tỷ trọng margin mạnh, đa số phục hồi tốt trở lại với nhiều mã vẫn tăng giá mạnh hết biên độ, thanh khoản đột biến như: QCG (+7,00%), IJC (+6,69%), CII (+4,83%), NHA (+4,00%).... ngoài SJS (-1,94%), VHM (-1,43%), HDG (-0,46%)... chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản ở mức trung bình.

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, VN-Index tăng điểm nhẹ 2,87 điểm (0,24%) lên mức 1.220,43 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang được duy trì, VN-Index có thể tạo nền tích lũy trước khi đi lên. Thị trường sẽ có các phiên tăng giảm điểm xen kẽ trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên chốt lời các mã đã có mức sinh lời tốt, bảo toàn lợi nhuận trước các nhịp rung lắc trong ngắn hạn. Ngoài ra, một số ngành có kết quả kinh doanh tích cực nửa cuối năm sẽ là cơ hội thích hợp để giải ngân mới tại các nhịp điều chỉnh như: nhóm Chứng khoán, Ngân hàng, Nhiệt điện”, chuyên gia của Agriseco cho hay.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang và biến động với biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 2/8 ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa tăng nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, sự giằng co có thể tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay 3/8.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 3/8, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.215 – 1.220 điểm và lực bán tại kháng cự 1.225 – 1.230 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Thị trường có thể đi ngang và biến động với biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công Ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang và biến động với biên độ hẹp trong phiên hôm nay 3/8. Đồng thời, dòng tiền có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và thanh khoản sẽ tiếp tục giảm dưới mức thanh khoản trung bình trong 5 phiên giao dịch gần đây. Vùng 1.207,5 điểm vẫn là vùng hỗ trợ ngắn hạn cho nhịp điều chỉnh của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn đang lạc quan và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc.

“Thanh khoản giảm trong phiên ít biến động cũng là dấu hiệu tích cực cho thấy áp lực bán đã suy yếu, nhưng dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục hoặc nhà đầu tư cũng có thể mua thêm ở những cổ phiếu có sẵn trong danh mục tại nhịp điều chỉnh kh chỉ số VN-Index về mức hỗ trợ 1.207,5 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.