Nhận định chứng khoán 20/3: VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức 1.699 điểm

Thứ Sáu, 06:15, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên hôm nay 20/3 và chỉ số VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức hiện tại. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, mặc dù vậy, rủi ro này đã có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và chưa chắc chắn cho nhịp đảo chiều.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới

Giữa những tin tức tiêu cực từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông bủa vây, VN-Index lập tức mở gap giảm ngay đầu phiên sáng và lực bán cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh quyền kiểm soát thế trận trong thời điểm đầu phiên chiều 19/3, đè chỉ số trở lại vùng giá 1.685 điểm. Thế nhưng chỉ trong 30 phút cuối phiên, phe mua trở lại mạnh mẽ, hạn chế những tổn thất lớn hơn có thể xảy ra và giúp VN-Index “rút chân” hình thành cây nến Doji trong ngày đáo hạn phái sinh của tháng 3. Nhóm Bất động sản trở thành điểm sáng trong phiên ngày hôm nay với sự dẫn dắt bởi biên độ tăng kịch trần của NVL, cởi trói tâm lý tới những “cổ đất” hiện đang ngụp lặn ở dưới vùng giá đáy.

Ở chiều ngược lại, nhóm Chứng khoán và Dầu khí có ngày giao dịch kém khả quan khi đà giảm ở các cổ phiếu vốn hóa lớn được ghi nhận ở ngưỡng 3 – 5% như SSI, HCM, BSR, PLX và DGC – “ông lớn” ngành Hóa chất tiếp tục chìm trong cơn hoảng loạn khi đã là phiên thứ ba liên tiếp hàng chục triệu cổ phiếu xếp hàng chỉ để chờ được khớp lệnh. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (229 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (95 mã) và thanh khoản khớp lệnh (-15,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 19/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.699,13 điểm, giảm 14,70 điểm (-0,86%).

nhan dinh chung khoan 20 3 vn-index se bien dong hep quanh muc 1.699 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 19/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.699,13 điểm

Thị trường có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại khi thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-15,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 887 triệu cổ phiếu (5,38%), tương đương giá trị đạt 24.605 tỷ đồng (-6,40%).

Phiên đáo hạn phái sinh chìm trong sắc đỏ khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng (0,60%), Điện (0,31%) và Phân bón (0,31%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-5,39%), Dầu khí (-3,94%) và Nhựa (-3,50%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 19/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán gia tăng sau 2 phiên tăng điểm trước đó khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.  Thanh khoản phiên 19/3 tăng so với 3 phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-15,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Kết phiên, VN-Index hình thành nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư và tiếp tục củng cố xu hướng tích lũy.

“Xu hướng tăng/giảm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng trong ngắn hạn mà vẫn thiên về kênh Sideway nên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức hiện tại

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên hôm nay 20/3 và chỉ số VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức hiện tại. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, mặc dù vậy, rủi ro này đã có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và chưa chắc chắn cho nhịp đảo chiều, kịch bản tiêu cực nhất vẫn là chỉ số VN-Index có thể thử thách lại đường trung bình 200 phiên, còn đối với kịch bản tích cực là chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang.

nhan dinh chung khoan 20 3 vn-index se bien dong hep quanh muc 1.699 diem hinh anh 2
VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức hiện tại (Ảnh minh họa: KT)

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index giảm điểm với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm. Chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ trong toàn bộ thời gian giao dịch. Áp lực bán ròng liên tục của khối ngoại gây trở ngại lớn cho đà hồi phục của chỉ số. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 để thiết lập trạng thái dao động đi ngang sát trên đường trung bình động này trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn này. Các hoạt động mua trading có thể xem xét nếu thị trường kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 tương ứng vùng 1.650-1.675 điểm. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu đang giảm lại các vùng giá thấp nhất trong các phiên giảm sâu tuần trước”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/3

CTV Kim Oanh/VOV.VN
