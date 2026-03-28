Chuyên gia cảnh báo: Không nên lướt sóng vàng thời điểm hiện tại

Thứ Bảy, 15:14, 28/03/2026
VOV.VN - Trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn.

Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. Cụ thể, kim loại quý quốc tế từng đạt đỉnh kỷ lục hơn 5.594 USD/ounce hồi cuối tháng 1/2026 và cũng có thời điểm giảm tới 25%, về sát vùng 4.100 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại.

Theo các chuyên gia tài chính, việc giá vàng biến động nhanh trong biên độ rộng rất dễ kích hoạt tâm lý đám đông của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Việc mua vàng lúc giá đang neo ở vùng đỉnh và biến động khó lường tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ rất lớn, nhất là đối với những người có ý định "lướt sóng" ngắn hạn, với mức chênh lệch mua - bán neo ở mức 3 triệu đồng/lượng như hiện nay, nhà đầu tư mua vào đã lập tức gánh khoản lỗ tương ứng.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên: "Thị trường biến động, lời khuyên của tôi là nên trải rộng tiền đầu tư của mình, chúng ta có vàng, chứng khoán, bất động sản, tiền gửi ngân hàng… Nếu chúng ta có nhiều tiền có thể có danh mục đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản còn nếu có ít tiền thì chúng ta có danh mục giới hạn hơn như tiền gửi ngân hàng, vàng hoặc chứng khoán.

Thứ hai, không đầu tư “lướt sóng”, mua vàng hôm nay với hy vọng ngày mai vàng sẽ lên giá, điều nay rất nguy hiểm. Thời điểm này tất cả thị trường đều biến động rất mạnh, biến động từng giờ, từng phút, rất khó để dự đoán thị trường nào là thị trường có sự ổn định".

Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều, người dân không nên vay mượn tiền để mua vàng bằng mọi giá, đồng thời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn.

Bảo Ngọc/VOV1
Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng cao, niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng cao, niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?
Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

VOV.VN - Chiều 25/3, nhiều khách hàng Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ nhận thông báo trả vàng sớm, dù trước đó phải chờ 30-90 ngày theo giấy hẹn. Cùng lúc, doanh nghiệp thu mua vàng thương hiệu khác với giá thấp hơn thị trường tới 12,5 triệu đồng/lượng, dấy lên nghi vấn ép giá, tận dụng tâm lý hoang mang của khách hàng.

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

VOV.VN - Chiều 25/3, nhiều khách hàng Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ nhận thông báo trả vàng sớm, dù trước đó phải chờ 30-90 ngày theo giấy hẹn. Cùng lúc, doanh nghiệp thu mua vàng thương hiệu khác với giá thấp hơn thị trường tới 12,5 triệu đồng/lượng, dấy lên nghi vấn ép giá, tận dụng tâm lý hoang mang của khách hàng.

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?
Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

VOV.VN - Trả tiền thật, cầm giấy hẹn và chờ đợi trong bất an, nhiều người mua vàng đang phải đối mặt rủi ro lớn khi giá vàng "nhảy múa". Hình thức trả tiền trước - nhận vàng sau” không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy khi thị trường biến động.

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

Trả tiền thật, nhận giấy hẹn: Rủi ro nào từ giao dịch mua vàng trả tiền trước?

VOV.VN - Trả tiền thật, cầm giấy hẹn và chờ đợi trong bất an, nhiều người mua vàng đang phải đối mặt rủi ro lớn khi giá vàng "nhảy múa". Hình thức trả tiền trước - nhận vàng sau” không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy khi thị trường biến động.

