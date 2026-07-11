English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né

Thứ Bảy, 15:07, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Sáng 11/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài phường Mũi Né (Tổ tự quản), tỉnh Lâm Đồng  đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài. 

Đại diện Tổ tự quản cho biết, 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng đều có nguồn gốc từ các nhà máy đông lạnh ở ngoài tỉnh. Hiện, lực lượng chức năng đã có thông tin liên quan đến 3 vựa trên và qua tuần sẽ mời 3 vựa này lên làm việc để xử lý tận gốc.

phat hien 3 vua chuyen ban tom hum kem chat luong tai lang chai mui ne hinh anh 1
Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra khu vực làng chài sáng 11/7. Ảnh: B.H

Song song đó, Tổ tự quản cũng  đã lập danh sách và có thông tin cơ bản của 20 người bán hàng tại làng chài. Đồng thời cũng đã tuyên truyền và nhắc nhở không được bán hàng kém chất lượng, gian lận trong kinh doanh.

phat hien 3 vua chuyen ban tom hum kem chat luong tai lang chai mui ne hinh anh 2
Lực lượng chức năng lập danh sách và lấy thông tin cơ bản của 20 người bán hàng tại làng chài. Ảnh: B.H

Trước đó, UBND phường Mũi Né đã thành lập Tổ tự quản để lập kế hoạch và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp xảy ra tại khu vực bờ kè làng chài.

phat hien 3 vua chuyen ban tom hum kem chat luong tai lang chai mui ne hinh anh 3
Khu vực làng chài Mũi Né là điểm check-in thu hút du khách, tuy nhiên nó chưa được đầu tư xứng tầm. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Cùng với việc thành lập Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài, phường Mũi Né cũng đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về lĩnh vực du lịch trên địa bàn phường.

le_khoi_cong.jpg

Mũi Né sẵn sàng đón vận hội mới sau khi khởi công sân bay Phan Thiết

VOV.VN - Mũi Né (Lâm Đồng) đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng chính thức khởi công. Kết hợp cùng các siêu dự án đô thị hàng chục ngàn tỷ đồng, vùng đất này kỳ vọng sớm vươn mình thành tâm điểm du lịch mang tầm vóc quốc tế.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng
Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, các bên liên quan đã thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm.

Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng

Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, các bên liên quan đã thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm.

Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của dân liên quan vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai
Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của dân liên quan vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai

VOV.VN - Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt khiến 1 người tử vong, địa phương đã tổ chức cho người dân tham gia giám sát các ao, hồ chứa nước tại công ty này.

Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của dân liên quan vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai

Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của dân liên quan vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai

VOV.VN - Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt khiến 1 người tử vong, địa phương đã tổ chức cho người dân tham gia giám sát các ao, hồ chứa nước tại công ty này.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau hơn 6 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau hơn 6 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá