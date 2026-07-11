Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né

Sáng 11/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài phường Mũi Né (Tổ tự quản), tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài.

Đại diện Tổ tự quản cho biết, 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng đều có nguồn gốc từ các nhà máy đông lạnh ở ngoài tỉnh. Hiện, lực lượng chức năng đã có thông tin liên quan đến 3 vựa trên và qua tuần sẽ mời 3 vựa này lên làm việc để xử lý tận gốc.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra khu vực làng chài sáng 11/7. Ảnh: B.H

Song song đó, Tổ tự quản cũng đã lập danh sách và có thông tin cơ bản của 20 người bán hàng tại làng chài. Đồng thời cũng đã tuyên truyền và nhắc nhở không được bán hàng kém chất lượng, gian lận trong kinh doanh.

Lực lượng chức năng lập danh sách và lấy thông tin cơ bản của 20 người bán hàng tại làng chài. Ảnh: B.H

Trước đó, UBND phường Mũi Né đã thành lập Tổ tự quản để lập kế hoạch và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp xảy ra tại khu vực bờ kè làng chài.

Khu vực làng chài Mũi Né là điểm check-in thu hút du khách, tuy nhiên nó chưa được đầu tư xứng tầm. Ảnh: Đoàn Sĩ

Cùng với việc thành lập Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài, phường Mũi Né cũng đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về lĩnh vực du lịch trên địa bàn phường.