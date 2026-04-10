Đề xuất áp thuế môn bài với hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu – 5 tỷ đồng/năm

Theo đại biểu, hiện quy định doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm (tương đương khoảng 40 triệu đồng/tháng) không phải nộp thuế là phù hợp. Tuy nhiên, với nhóm hộ có doanh thu từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng/năm, cần áp dụng hình thức thuế môn bài (ấn định) thay vì các thủ tục kê khai phức tạp. Cách làm này vừa tạo thuận lợi cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa góp phần giảm tải đáng kể cho cơ quan thuế.

“Thực tế từ quán phở đến quán nước, các hộ kinh doanh sẵn sàng nộp thuế hàng tháng, miễn là thủ tục đơn giản, không phiền hà về chứng từ. Đây là nguồn thu rất lớn, và khi đủ trưởng thành, họ sẽ tự chuyển đổi thành doanh nghiệp”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn ĐBQH TP.HCM

Không chỉ dừng ở chính sách thuế, đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đánh giá cao chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính và siết chặt đầu tư công.

Theo ông, việc Chính phủ định hướng giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 là bước đi “rất trúng”, nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Đại biểu dẫn chứng, kiểm toán đã chỉ ra tới 16.000 dự án chưa quyết toán, cho thấy nguồn lực bị phân tán, gây lãng phí lớn. Bên cạnh đó, khoảng 3.000 dự án vướng mắc với quy mô lên tới 2 triệu tỷ đồng vẫn đang “nằm im”, làm chậm quá trình phát triển.

“Lãng phí kéo dài còn nguy hiểm hơn tham nhũng. Có khi tham nhũng chỉ bằng 1/10, 1/100 của lãng phí”, ông nói, đồng thời đề nghị cần sớm tháo gỡ để giải phóng nguồn lực.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, bao gồm cả khu vực công và tư. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần xử lý dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để tháo gỡ, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn ĐBQH TP.HCM

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; Trung ương giữ vai trò kiểm tra, giám sát.

Góp ý cụ thể, đại biểu thống nhất với 11 nhóm giải pháp Chính phủ đã nêu, song nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về các giải pháp ngắn hạn để ứng phó nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế, từ kế hoạch đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng đến chi phí từng dự án. Vì vậy, Chính phủ cần sớm xây dựng một đề án tổng thể, có tính linh hoạt cao để chủ động ứng phó.

Đại biểu cũng lưu ý, các giải pháp không chỉ dừng ở chính sách thuế mà phải được triển khai đồng bộ, toàn diện. Trong đó, cần phát động mạnh mẽ chương trình tiết kiệm, từ chi thường xuyên đến sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đồng thời, cần đẩy nhanh chuyển đổi xanh, thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tái tạo như điện gió, điện mặt trời… nhằm giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.