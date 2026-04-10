中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất áp thuế môn bài với hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu – 5 tỷ đồng/năm

Thứ Sáu, 20:01, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Văn Thân (TP HCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.

Theo đại biểu, hiện quy định doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm (tương đương khoảng 40 triệu đồng/tháng) không phải nộp thuế là phù hợp. Tuy nhiên, với nhóm hộ có doanh thu từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng/năm, cần áp dụng hình thức thuế môn bài (ấn định) thay vì các thủ tục kê khai phức tạp. Cách làm này vừa tạo thuận lợi cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa góp phần giảm tải đáng kể cho cơ quan thuế.

“Thực tế từ quán phở đến quán nước, các hộ kinh doanh sẵn sàng nộp thuế hàng tháng, miễn là thủ tục đơn giản, không phiền hà về chứng từ. Đây là nguồn thu rất lớn, và khi đủ trưởng thành, họ sẽ tự chuyển đổi thành doanh nghiệp”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn ĐBQH TP.HCM

Không chỉ dừng ở chính sách thuế, đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đánh giá cao chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính và siết chặt đầu tư công.

Theo ông, việc Chính phủ định hướng giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 là bước đi “rất trúng”, nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Đại biểu dẫn chứng, kiểm toán đã chỉ ra tới 16.000 dự án chưa quyết toán, cho thấy nguồn lực bị phân tán, gây lãng phí lớn. Bên cạnh đó, khoảng 3.000 dự án vướng mắc với quy mô lên tới 2 triệu tỷ đồng vẫn đang “nằm im”, làm chậm quá trình phát triển.

“Lãng phí kéo dài còn nguy hiểm hơn tham nhũng. Có khi tham nhũng chỉ bằng 1/10, 1/100 của lãng phí”, ông nói, đồng thời đề nghị cần sớm tháo gỡ để giải phóng nguồn lực.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, bao gồm cả khu vực công và tư. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần xử lý dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để tháo gỡ, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn ĐBQH TP.HCM

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc: địa phương quyết,  địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; Trung ương giữ vai trò kiểm tra, giám sát.

Góp ý cụ thể, đại biểu thống nhất với 11 nhóm giải pháp Chính phủ đã nêu, song nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về các giải pháp ngắn hạn để ứng phó nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế, từ kế hoạch đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng đến chi phí từng dự án. Vì vậy, Chính phủ cần sớm xây dựng một đề án tổng thể, có tính linh hoạt cao để chủ động ứng phó.

Đại biểu cũng lưu ý, các giải pháp không chỉ dừng ở chính sách thuế mà phải được triển khai đồng bộ, toàn diện. Trong đó, cần phát động mạnh mẽ chương trình tiết kiệm, từ chi thường xuyên đến sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đồng thời, cần đẩy nhanh chuyển đổi xanh, thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tái tạo như điện gió, điện mặt trời… nhằm giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Xem xét, thông qua nghị quyết giảm thuế xăng dầu vào ngày 12/4

VOV.VN - Thảo luận về nghị quyết giảm thuế xăng dầu, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành chính sách nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn áp dụng, cơ chế điều hành và giải pháp dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Tag: thuế hộ kinh doanh thuế môn bài thủ tục hành chính.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐBQH kiến nghị cho thuê các trụ sở sau sáp nhập, tránh "đắp chiếu" lãng phí

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng, khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều các cụm bất động sản là các trụ sở cũ dôi dư. Nhiều doanh nghiệp cũng đang quan tâm, đại biểu đề xuất nên đưa ra giải pháp đấu thầu, cho thuê rẻ lại các cụm bất động sản này, tránh để các trụ sở nằm "đắp chiếu".

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng, khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều các cụm bất động sản là các trụ sở cũ dôi dư. Nhiều doanh nghiệp cũng đang quan tâm, đại biểu đề xuất nên đưa ra giải pháp đấu thầu, cho thuê rẻ lại các cụm bất động sản này, tránh để các trụ sở nằm "đắp chiếu".

Bộ Tài chính: Phải có hóa đơn, chứng từ y tế, giáo dục mới được khấu trừ thuế

VOV.VN - Trước băn khoăn về quy định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mới được giảm trừ thuế đối với chi phí y tế, giáo dục, Bộ Tài chính cho biết, đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo minh bạch. Cơ quan này khẳng định, việc xuất hóa đơn là trách nhiệm của các cơ sở y tế, giáo dục và không gây khó khăn cho người dân.

VOV.VN - Trước băn khoăn về quy định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mới được giảm trừ thuế đối với chi phí y tế, giáo dục, Bộ Tài chính cho biết, đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo minh bạch. Cơ quan này khẳng định, việc xuất hóa đơn là trách nhiệm của các cơ sở y tế, giáo dục và không gây khó khăn cho người dân.

Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền

VOV.VN - Trước tình trạng DN sử dụng “2 sổ kế toán” để che giấu doanh thu, gian lận thuế có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan thuế cho biết đã triển khai thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

VOV.VN - Trước tình trạng DN sử dụng “2 sổ kế toán” để che giấu doanh thu, gian lận thuế có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan thuế cho biết đã triển khai thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

Giáo dục
Tư vấn Luật
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá