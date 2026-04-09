ĐBQH kiến nghị cho thuê các trụ sở sau sáp nhập, tránh "đắp chiếu" lãng phí

Trụ sở cũ bỏ không, doanh nghiệp "khát" mặt bằng kinh doanh

Nói về các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026-2030, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) đặc biệt quan tâm đến công tác chống lãng phí. Theo đại biểu, với khoảng 3000 công trình đang giải tỏa hiện nay, nếu chỉ vướng mắc một chút là lại “nằm im”, gây lãng phí nghiêm trọng.

“Tham nhũng hiện nay chỉ bằng 1/10 của những phần lãng phí không nhìn thấy. Những dự án treo chỉ cần dừng lại khoảng 1 năm đã có thể mất hàng tỷ USD. Đây là thực tế rõ ràng dễ thấy. Lãng phí gây thiệt hại khủng khiếp, do đó chúng ta cần giải pháp để khắc phục tình trạng này”, đại biểu Nguyễn Văn Thân nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM)

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn TP.HCM cũng cho rằng, khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều các cụm bất động sản là các trụ sở cũ dôi dư. Nhiều doanh nghiệp cũng đang quan tâm, đại biểu đề xuất nên đưa ra giải pháp đấu thầu, cho thuê lại các cụm bất động sản này, tránh để các trụ sở, công trình nằm "đắp chiếu" gây lãng phí.

“Ngay tại Hà Nội, nhiều trụ sở cơ quan cũ trước đây sau khi đã chuyển đi vẫn bỏ không hàng chục năm, không cho thuê, trong khi đó các hộ kinh doanh lại rất cần mặt bằng kinh doanh. Nếu tận dụng được những bất động sản này, có thể mang lại nguồn thu khá lớn, “tiền tươi thóc thật”, đại biểu nhấn mạnh.

Kiến nghị dành 30% các gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Về vấn đề đầu tư công, đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng vốn đầu tư công bị phân tán, dẫn đến việc nhiều dự án kéo dài, không thể quyết toán. Dẫn chứng số liệu kiểm toán về 16.000 dự án chưa thể quyết toán, ông nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng đầu tư lan man để tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm, tạo động lực thực chất cho nền kinh tế.

“Định hướng đến năm 2045 thu nhập bình quân đầu người của ta đạt từ 22.000-25.000 USD/năm. Muốn đạt được mục tiêu đó, thì ngay từ 2026, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân phải đạt 10%/năm. Hiện nay chúng ta đã đi qua 3 tháng đầu năm và mới đạt mức tăng trưởng 7%. Như vậy từ giờ đến hết năm, tốc độ tăng trưởng GDP/đầu người phải đạt trên 10% mới đảm bảo mục tiêu đề ra. Để đạt được mục tiêu này cần những quyết tâm chính trị rất lớn”, đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh.

Quan tâm đến nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đại biểu quốc hội cho rằng, đây là lực lượng rất quan trọng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, nhưng những chính sách đó lại chưa thực sự hiệu quả khi đi vào cuộc sống.

Đại biểu dẫn chứng ngay từ vấn đề đầu tư công, hiện nay các doanh nghiệp lớn trúng thầu, sau đó đều phải thuê các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện ở từng hạng mục. Đại biểu đặt câu hỏi tại sao nhà nước không trực tiếp giao các gói thầu nhỏ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ?

“Tôi thiết tha đề nghị những gói thầu của đầu tư công phải dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30%. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay rất đa dạng, ở nhiều ngành nghề, đều có thể tham gia đầu tư công. Với quy định hiện nay những gói thầu nhỏ dưới 5 tỷ mới giao cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ sức hấp dẫn”, đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh.

Về vấn đề thuế, đại biểu này cũng đề xuất, với những hộ kinh doanh, nên giữ nguyên miễn thuế cho các hộ có doanh thu năm từ 500 triệu trở xuống. Với những đơn vị doanh thu hàng năm từ 500 triệu-5 tỷ nên áp dụng mức “thuế khoán”, “thuế ấn định” giúp giải phóng lực lượng cho ngành thuế.

“Từ 500 triệu đồng -5 tỷ đồng/năm chúng ta nộp thuế khoán để khắc phục tình trạng đang rất vướng mắc về kế toán và thuế. Doanh thu từ 5 tỷ đồng/năm trở lên thực hiện nộp thuế, kê khai hóa đơn điện tử như thông thường. Tôi cho rằng nên thực hiện từng bước như vậy, tránh tình trạng nhiều hộ kinh doanh không chịu lên doanh nghiệp do vấn đề thuế”, đại biểu kiến nghị.