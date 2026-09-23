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Thứ Tư, 18:21, 23/09/2026

Điều đặc biệt khiến tiệm bánh trung thu ở TP.HCM luôn đông người xếp hàng chờ mua

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VOV.VN - Hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề làm bánh trung thu, tiệm Phương Diêm Thuận trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên (quận 6 cũ,) TP.HCM vẫn giữ cách bán hàng truyền thống, không mở nhiều chi nhánh hay phân phối đại trà. Mỗi mùa Trung thu, nhiều khách quen sẵn sàng xếp hàng trong thời gian dài chờ mua bánh.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 1
Ra đời từ năm 1985, tiệm bánh đã có hơn 4 thập kỷ gắn bó với mùa Trung thu của nhiều gia đình TP.HCM. Điều đáng chú ý, Phương Diêm Thuận không mở rộng theo mô hình nhiều chi nhánh, cũng không phân phối đại trà trên các sàn thương mại điện tử. Muốn mua bánh, phần lớn khách vẫn trực tiếp tìm đến cửa hàng.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 2
Dòng người trước cửa tiệm có cả khách quen nhiều năm lẫn những người lần đầu tìm đến. Có người tranh thủ đi sớm để tránh giờ cao điểm, nhưng vẫn có thời điểm khách phải chờ hàng chục phút mới mua được bánh.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 3
Những hương vị quen thuộc như khóm dứa, môn dứa, trà xanh, thập cẩm gà quay vẫn được nhiều khách tìm mua. Một số loại vừa lên kệ đã nhanh chóng hết hàng.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 4
Năm nay, tiệm bánh Phương Diêm Thuận có khoảng 20 vị bánh với giá bán dao động khoảng 89.000 - 262.000 đồng/chiếc, tùy loại và kích cỡ.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 5
Với nhiều khách quen, sức hút của tiệm không nằm ở những mẫu mã cầu kỳ mà đến từ hương vị đã quen thuộc qua nhiều năm, mức giá phù hợp và niềm tin được tích lũy theo thời gian.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 6
Quang Mỹ Thiên, phường Chợ Lớn, chủ kênh TikTok Chợ Lớn Downtown với hơn 420.000 lượt theo dõi, là khách hàng trung thành của tiệm nhiều năm. Mỗi mùa Trung thu, chị thường đặt số lượng lớn bánh để gia đình thưởng thức và làm quà tặng. Theo chị, nhân môn dứa là hương vị độc đáo và đặc trưng nhất của tiệm mà khách hàng khó tìm thấy ở những nơi khác.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 7
“Tôi chưa thấy nơi nào làm bánh môn dứa ngon như ở đây, thậm chí hình như cũng không có nhiều nơi còn làm loại nhân này. Vì vậy, cứ đến mùa là tôi gần như đều đặt vài chục cái để ở nhà hoặc tặng bạn bè, người thân. Ngoài ra, bánh thập cẩm gà quay ở đây cũng rất ngon", chị Mỹ Thiên chia sẻ.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 8
Mức giá phù hợp với nhiều gia đình cũng giúp thương hiệu này trở thành lựa chọn ưu tiên.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 9
Nhiều khách quen cho biết họ đã duy trì thói quen mua bánh tại đây trong nhiều năm. Có người chủ động đến từ sớm để mua được loại bánh yêu thích và tránh phải chờ lâu.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 10
Năm nay, các dòng bánh truyền thống được điều chỉnh theo hướng ít ngọt hơn trước. Đây là cách tiệm thay đổi khẩu vị sản phẩm nhưng vẫn giữ những hương vị vốn tạo nên dấu ấn riêng.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 11
Điều đặc biệt khác của Phương Diêm Thuận là mỗi mùa Trung thu, các thành viên trong gia đình lại cùng tụ họp để làm và bán bánh. Từ những công đoạn phía sau gian hàng đến lúc trao bánh cho khách, nghề làm bánh trở thành một công việc được duy trì qua nhiều thế hệ.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 12
Dòng người xếp hàng trước cửa tiệm vì thế không chỉ đến từ sự tò mò về một thương hiệu lâu năm mà họ trở lại bởi hương vị quen thuộc, thói quen mua hàng và sự tin tưởng.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 13
Không chỉ mua bánh cho gia đình, nhiều khách còn tìm đến Phương Diêm Thuận để mua số lượng lớn làm quà biếu người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những hộp bánh mang hương vị truyền thống vì thế tiếp tục xuất hiện trong nhiều dịp sum họp mùa Trung thu.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 14
Trong những ngày cao điểm, nhân viên và các thành viên trong gia đình liên tục chuẩn bị bánh để phục vụ khách. Nhịp làm việc trở nên tất bật hơn khi lượng người tìm đến tiệm tăng nhanh vào thời điểm Trung thu cận kề.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 15
Dù thị trường bánh trung thu ngày càng đa dạng về kiểu dáng, hương vị và cách bán hàng, Phương Diêm Thuận vẫn duy trì những dòng bánh truyền thống. Sự ổn định trong sản phẩm là một trong những điểm khiến nhiều khách hàng cũ tiếp tục tìm đến.
Dieu dac biet khien tiem banh trung thu o tp.hcm luon dong nguoi xep hang cho mua hinh anh 16
Từ một tiệm bánh ra đời năm 1985 đến cửa hàng vẫn đông khách mỗi mùa Trung thu, Phương Diêm Thuận đã trở thành địa chỉ quen thuộc với một bộ phận người dân TP.HCM. Những chiếc bánh được làm và bán trong mùa lễ hội cũng nối dài câu chuyện về một nghề gia đình đã được duy trì hơn bốn thập kỷ.
Kiều Anh/VOV-TPHCM
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