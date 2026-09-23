Điều đặc biệt khiến tiệm bánh trung thu ở TP.HCM luôn đông người xếp hàng chờ mua

VOV.VN - Hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề làm bánh trung thu, tiệm Phương Diêm Thuận trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên (quận 6 cũ,) TP.HCM vẫn giữ cách bán hàng truyền thống, không mở nhiều chi nhánh hay phân phối đại trà. Mỗi mùa Trung thu, nhiều khách quen sẵn sàng xếp hàng trong thời gian dài chờ mua bánh.