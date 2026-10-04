Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trận mưa chiều 3/10 xảy ra trên diện rộng, trong đó khu vực Tiền Giang trước đây có lượng mưa rất lớn. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại xã Đồng Sơn 75,2 mm, xã Phú Phong 71,2 mm, xã Đạo Thạnh 68,8 mm, xã Long Định 68,4 mm và phường Mỹ Tho 66,6 mm...

Do mưa lớn, lượng nước từ hệ thống kênh thủy lợi thoát ra sông chính không kịp, khiến hàng nghìn ha vườn thanh long, bưởi, dừa tại khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp bị ngập. Nhiều diện tích rau màu chuyên canh tại các xã Châu Thành, Tân Hương, Long Định, Long Hưng cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều vườn cây thanh long ở các xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc bị nước mưa uy hiếp

Trước tình hình này, nông dân đang sử dụng mô-tơ điện, máy bơm chạy xăng để khẩn trương tiêu nước khỏi ruộng, vườn. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Tháp cũng vận hành các cống tiêu, thoát nước ra sông lớn nhằm hạn chế ngập úng.

Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, khiến nguồn cung nhiều loại rau màu giảm mạnh và giá tăng cao. Một số loại rau hiện tăng từ 2- 3 lần so với tháng trước.

Hiện cải xanh, cải ngọt, cải thìa có giá trên 20.000 đồng/kg; rau muống, mồng tơi, rau dền, bầu, bí, khổ qua… giá từ 10.000 đồng/kg trở lên. Ớt các loại có giá khoảng 40.000 đồng/kg; ngò gai trên 40.000 đồng/kg, húng cây hơn 30.000 đồng/kg.

Nông dân đặt máy bơm nước ứng trực khi mưa to là bơm nước ra ngoài ruộng vườn

Đối với trái cây, thanh long loại 1 có giá trên 30.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 25.000 đồng/kg; mít tăng lên gần 40.000 đồng/kg, tuy nhiên diện tích vườn cây cho thu hoạch không nhiều.