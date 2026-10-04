English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao

Chủ Nhật, 15:03, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt là trận mưa chiều 3/10, đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp. Ngày 4/10, nông dân khẩn trương bơm nước ra khỏi ruộng, vườn nhằm hạn chế thiệt hại cho rau màu và cây ăn trái trong mùa mưa bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trận mưa chiều 3/10 xảy ra trên diện rộng, trong đó khu vực Tiền Giang trước đây có lượng mưa rất lớn. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại xã Đồng Sơn 75,2 mm, xã Phú Phong 71,2 mm, xã Đạo Thạnh 68,8 mm, xã Long Định 68,4 mm và phường Mỹ Tho 66,6 mm...

Do mưa lớn, lượng nước từ hệ thống kênh thủy lợi thoát ra sông chính không kịp, khiến hàng nghìn ha vườn thanh long, bưởi, dừa tại khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp bị ngập. Nhiều diện tích rau màu chuyên canh tại các xã Châu Thành, Tân Hương, Long Định, Long Hưng cũng bị ảnh hưởng.

Dong thap mua lon gay ngap dien rong, gia nong san tang cao hinh anh 1
Nhiều vườn cây thanh long ở các xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc bị nước mưa uy hiếp

Trước tình hình này, nông dân đang sử dụng mô-tơ điện, máy bơm chạy xăng để khẩn trương tiêu nước khỏi ruộng, vườn. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Tháp cũng vận hành các cống tiêu, thoát nước ra sông lớn nhằm hạn chế ngập úng.

Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, khiến nguồn cung nhiều loại rau màu giảm mạnh và giá tăng cao. Một số loại rau hiện tăng từ 2- 3 lần so với tháng trước.

Hiện cải xanh, cải ngọt, cải thìa có giá trên 20.000 đồng/kg; rau muống, mồng tơi, rau dền, bầu, bí, khổ qua… giá từ 10.000 đồng/kg trở lên. Ớt các loại có giá khoảng 40.000 đồng/kg; ngò gai trên 40.000 đồng/kg, húng cây hơn 30.000 đồng/kg.

Dong thap mua lon gay ngap dien rong, gia nong san tang cao hinh anh 2
Nông dân đặt máy bơm nước ứng trực khi mưa to là bơm nước ra ngoài ruộng vườn

Đối với trái cây, thanh long loại 1 có giá trên 30.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 25.000 đồng/kg; mít tăng lên gần 40.000 đồng/kg, tuy nhiên diện tích vườn cây cho thu hoạch không nhiều.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng trăm ha lúa chìm trong “biển nước”
Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng trăm ha lúa chìm trong “biển nước”

VOV.VN - Mấy ngày nay nước lũ, triều cường dâng cao đã làm vỡ nhiều tuyến đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt vỡ đê tại vùng trồng lúa của 2 xã Trường Xuân và Phương Thịnh đã nhấn chìm hàng trăm ha lúa.

Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng trăm ha lúa chìm trong “biển nước”

Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng trăm ha lúa chìm trong “biển nước”

VOV.VN - Mấy ngày nay nước lũ, triều cường dâng cao đã làm vỡ nhiều tuyến đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt vỡ đê tại vùng trồng lúa của 2 xã Trường Xuân và Phương Thịnh đã nhấn chìm hàng trăm ha lúa.

Mùa nước nổi rau màu tăng giá, nông dân Đồng Tháp phấn khởi
Mùa nước nổi rau màu tăng giá, nông dân Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Đang vào cao điểm mùa nước nổi, giá rau màu tăng cao, nông dân tỉnh Đồng Tháp chủ động được mùa vụ, có thu nhập cao nên rất phấn khởi.

Mùa nước nổi rau màu tăng giá, nông dân Đồng Tháp phấn khởi

Mùa nước nổi rau màu tăng giá, nông dân Đồng Tháp phấn khởi

VOV.VN - Đang vào cao điểm mùa nước nổi, giá rau màu tăng cao, nông dân tỉnh Đồng Tháp chủ động được mùa vụ, có thu nhập cao nên rất phấn khởi.

Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg
Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg

VOV.VN - Hiện nay, nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch ớt. Giá ớt thương phẩm được thương lái thu mua từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tùy giống, tăng gần gấp đôi so với khoảng 2 tháng trước. Với mức giá này, nông dân có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg

Nông dân Đồng Tháp trồng ớt lãi hơn 10.000 đồng/kg

VOV.VN - Hiện nay, nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch ớt. Giá ớt thương phẩm được thương lái thu mua từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tùy giống, tăng gần gấp đôi so với khoảng 2 tháng trước. Với mức giá này, nông dân có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá