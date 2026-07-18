DRH Holdings bị phạt 185 triệu đồng do loạt vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, Công ty Cổ phần DRH Holdings (Địa chỉ trụ sở chính: Số 67 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM) bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2025.

DRH Holdings bị phạt 185 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin và trái phiếu. (Ảnh: KT)

Ngoài ra, DRH Holdings tiếp tục bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin của tổ chức chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2025, Tình hình thanh toán lãi gốc lãi bán niên năm 2025, tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên năm 2025. Đồng thời, công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025, Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025.

Với các vi phạm nêu trên, tổng số tiền xử phạt đối với Công ty Cổ phần DRH Holdings là 185 triệu đồng.