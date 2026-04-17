Giá bạc hôm nay 17/4: Giá bạc trong nước đồng loạt giảm

Bạc thỏi Ancarat giảm về mức 81,33 triệu đồng/kg

Sáng 17/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,95 – 3,05 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 78,88 – 81,33 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 1,30 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,33 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,96 – 3,05 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 79,11 – 81,57 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,55 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,95 – 3,04 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm về dưới ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 79,18 USD/ounce, giảm 1,19 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc hôm nay giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì trong vùng giá cao. Diễn biến trong phiên cho thấy bạc đang có xu hướng đi ngang sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Biên độ dao động trong ngày nằm khoảng 77,8 – 78,8 USD/ounce, phản ánh trạng thái giằng co khi lực mua và lực bán tương đối cân bằng.