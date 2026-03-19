Giá bạc hôm nay 19/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Thứ Năm, 12:10, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/3, giá bạc trong nước tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua, trong khi bạc thế giới lao dốc xuống dưới 76 USD/ounce.

Giá bạc trong nước tiếp tục đà giảm

Sáng 19/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,85 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,13 - 78,48 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,61 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 2,69 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch mua bán kéo giảm còn ở mức 2,35 triệu đồng/kg.

ban_sao_cua_dsc00420.jpg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,85 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,07 - 78,42 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,7 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,96 - 3,06 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bạc thế giới mất mốc hỗ trợ 80 USD/ounce

Sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,59 USD/ounce, giảm 3,16 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch liền trước.

Theo Viện Bạc, sau khi đạt được hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979 vào năm ngoái, giá bạc tiếp tục thiết lập những mức cao mới vào năm 2026, nhờ vào sự gia tăng quan tâm của nhà đầu tư. Kim loại này đã đạt nhiều mức kỷ lục trong tháng Giêng, lần đầu tiên vượt qua mức tâm lý quan trọng 100 USD/ounce. Kết quả là, tỷ lệ vàng:bạc giảm xuống dưới 50. Đây là mức từng được thấy vào năm 2012. Sau đó, giá bạc giảm xuống dưới 80 USD/ounce nhưng kim loại này vẫn cho thấy sự bền bỉ về giá.

Những yếu tố cơ bản hỗ trợ giá bạc vẫn còn, bao gồm: nguồn cung vật chất chặt chẽ ở London, bối cảnh địa chính trị biến động, sự không chắc chắn trong chính sách của Mỹ... Thêm vào đó, các yếu tố cơ bản về cung-cầu của bạc vẫn duy trì sự hỗ trợ giá. Thị trường bạc dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt (tổng cung ít hơn cầu) trong năm thứ sáu liên tiếp vào năm 2026.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc ngày 19/3 giá bạc trong nước giá bạc giảm
Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 17/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng nhẹ
VOV.VN - Sáng 17/3, giá bạc trong nước tăng nhẹ trở lại sau chuỗi ngày giảm giá. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 81,6 - 84,13  triệu đồng/kg (mua vào và bán ra).

Giá bạc hôm nay 16/3: Giá bạc phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục giảm
VOV.VN - Sáng 16/3, giá bạc phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục đà giảm giá. Giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,12 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 13/3: Giá bạc trong nước và thế giới giảm nhẹ phiên cuối tuần
VOV.VN - Sáng 13/3, Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,72 - 87,33 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) trong khi bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 84,61 USD/ounce, giảm 0,03 USD/ounce.

