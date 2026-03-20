Giá bạc hôm nay 20/3: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc

Bạc Ancarat giảm về mức 76,42 triệu đồng/kg

Sáng 20/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,78 – 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 410.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 430.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,13 – 76,42 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 10,99 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 11,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 410.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,26 – 76,55 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 10,61 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 10,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,89 – 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,67 USD/ounce, giảm 11,22 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chờ đợi các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện kim loại quý này chủ yếu dao động quanh vùng 80 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngại về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, các phát biểu và thông điệp từ FED trong kỳ họp lần này có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, thị trường cũng sẽ đánh giá lại mức độ bền vững của đà phục hồi gần đây, nhất là khi giá bạc từng trải qua nhịp giảm sâu và hiện mới bước vào giai đoạn tích lũy.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc nhiều khả năng sẽ chịu tác động mạnh từ loạt quyết định lãi suất sắp được công bố bởi các ngân hàng trung ương lớn như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Những thay đổi về chính sách này có thể làm biến động lãi suất và tỷ giá, từ đó tác động trực tiếp đến xu hướng của thị trường kim loại quý.