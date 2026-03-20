中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 20/3: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc

Thứ Sáu, 12:11, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở giá 74,13 - 76,42 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 73,67 USD/ounce.

Bạc Ancarat giảm về mức 76,42 triệu đồng/kg

Sáng 20/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,78 – 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 410.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 430.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

gia bac hom nay 20 3 bac trong nuoc va the gioi dong loat lao doc hinh anh 1

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,13 – 76,42 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 10,99 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 11,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 410.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,26 – 76,55 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 10,61 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 10,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,89 – 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,67 USD/ounce, giảm 11,22 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chờ đợi các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện kim loại quý này chủ yếu dao động quanh vùng 80 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngại về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, các phát biểu và thông điệp từ FED trong kỳ họp lần này có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, thị trường cũng sẽ đánh giá lại mức độ bền vững của đà phục hồi gần đây, nhất là khi giá bạc từng trải qua nhịp giảm sâu và hiện mới bước vào giai đoạn tích lũy.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc nhiều khả năng sẽ chịu tác động mạnh từ loạt quyết định lãi suất sắp được công bố bởi các ngân hàng trung ương lớn như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Những thay đổi về chính sách này có thể làm biến động lãi suất và tỷ giá, từ đó tác động trực tiếp đến xu hướng của thị trường kim loại quý.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá